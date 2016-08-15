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Парламентские выборы: выступления кандидатов будут транслироваться с 15 августа на телевидении с 19.00 до 20.00

15 августа 2016 13:30
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Новости Беларуси. Очередной этап избирательной кампании стартует в Беларуси. Начиная с этого дня, кандидаты в депутаты Палаты представителей получат возможность донести свои взгляды как можно более широкому кругу избирателей. Вплоть до 2 сентября в вечернем прайм-тайме с 19 до 20 часов по телевидению, в том числе и на телеканале СТВ, будут транслироваться выступления участников политической гонки.

Ольга Юруть, главный редактор аппарата управления ЗАО «Столичное телевидение»:
Как раз сегодня мы, телевизионщики, чувствуем свою причастность к избирательной кампании. У нас на телеканале стартовала запись выступлений кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Наша команда (режиссеры, операторы, администраторы), все мы создаем такие условия, чтобы кандидат, записывая свое выступление, оказавшись в таких несвойственных ему обстоятельствах, думал только о том, как донести свои тезисы, свою программу избирателям.

Продолжительность каждого такого обращения ограничено пятью минутами. Запланировано и проведение теледебатов. Все это должно помочь избирателям окончательно определиться с фаворитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019 # Ольга Юруть

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