Как международные наблюдатели оценили белорусские выборы

Новости Беларуси. Высокую активность избирателей и внимание к организационным мелочам, зачастую остающихся за кадром столь масштабных политических кампаний, отмечают международные эксперты.

Напоминаем, что за ходом голосования на нынешних парламентских выборах следили более 800 международных наблюдателей.

Некоторые из них приезжали в Беларусь и на президентские выборы в 2015 году, что объективно даёт возможность сравнивать. Впрочем, и те, кто уже были в нашей стране, и прибывшие впервые, говорят не только о нюансах, касающихся организации или соблюдения законодательства, но и частных случаях, замеченных на избирательных участках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Размик Хумарян, международный наблюдатель миссии СНГ:

Был избиратель, который пришёл без 10 восемь и ждал настойчиво, пока ему в 08.00 позволят голосовать.

Махабат Мавлянова, международный наблюдатель от МПА СНГ:

Мы сегодня посетили избирательные участки в Гродненской области и города Минска, а так же Минской области. В общей сложности мы были на 10-12 участках. С 08.00 избиратель уже были, голосовали. У людей, народа, было праздничное настроение. Наблюдатели, особенно когда мы разговаривали, они подтверждали, что без всяких ошибок, без недостатков. Это очень важно.

Рашид Акимов, наблюдатель от МПА, член Сената парламента Республики Казахстан:

Спокойная деловая обстановка, всё подготовлено. В целом впечатления положительные. И, честно говоря, я второй раз на выборах (в прошлом году был на президентских выборах) и я знаю, что здесь есть отлаженная хорошая система выборов.

Владимир Божко, заместитель председателя Мажилиса парламента Республики Казахстан, координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ:

Было очень приятно видеть эту уютную остановку, доброжелательность на участках. Ну, для белорусов это абсолютно характерно.

Тигран Уриханян, международный от МПА СНГ, член постоянной комиссии Национального собрания Республики Армения:

Приличный уровень администрирования избирательных участковых комиссий, в целом организационный момент и позитив, самое главное. Позитивный настрой как граждан, так и участников избирательного процесса с организационной стороны, это очень важно. Ощущение и опознавание значимости собственного участия в построении демократического общества, в организации качественных выборов. Это очень важно.