Кандидаты в парламент смогут потратить на агитацию до 1000 базовых величин из собственного предвыборного фонда

Новости Беларуси. Со 2 августа в Беларуси началась регистрация кандидатов в депутаты. Её получит лишь тот, чей пакет документов пройдет тщательную проверку. Как раз этим сейчас занимаются окружные комиссии.

Напоминаем: всего в списке претендентов на депутатский портфель 630 человек. И только 110 из них достанутся кресла в нижней палате парламента.

Одновременно с регистрацией кандидатов в депутаты начинается самая зрелищная часть выборов – агитация. И здесь не без уже национальных особенностей. Даже в такой момент наша страна, в отличие от многих государств, не становится ареной для политических игр «черных пиарщиков». Все просто: кандидаты «как на ладони», а значит, компроматом за голоса избирателей «не повоюешь».

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В значительной степени отсутствие таких политтехнологов, во-первых, это к нашему счастью. Во-вторых, это не ложится на особенный менталитет наших граждан. Менталитет предполагает то, что своё мнение имеют, внимательно выслушивают, и мнение меняют редко. Глава государства отметил: пожалуйста, воюйте на выборах, доказывайте свою правоту. И скажите, с чем вы пришли к людям. Попытайтесь их убедить.

С момента регистрации начинается активная битва за голоса. В ход идут листовки, встречи с избирателями, пикеты, концерты, эфиры на радио и телевидении.

Особенность нынешней кампании – всё это кандидат может организовать легально за личные средства. Закон позволяет потратить на агитацию до 1000 базовых величин из собственного предвыборного фонда. Причем, чтобы исключить так называемую «войну листовок», общий программный лист кандидатов напечатает государство.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Бюджет избирательного фонда кандидата складывается из его средств и пожертвований юридических и физических лиц. И общая сумма не может превышать 1000 базовых величин. В среднем, это получается 10 тысяч долларов. Деньги, которые раньше выдавались кандидату, остаются в избирательной комиссии, и избирательная комиссия сама изготавливает информационные материалы. Это будет одна листовка, в которой будут сведения о всех кандидатах по данному избирательному округу. И эта листовка будет доставлена в почтовый ящик каждой квартиры.

Регистрация для тех, кто хочет занять вакантные кресла депутатов в Палате представителей, и есть та самая команда «на старт». Документы в избирательных комиссиях. И сейчас именно там самая горячая пора – тщательная проверка документов. После неё, уже кандидатам вручат разрешение на открытие специального избирательного счета, и агитация вступит в активную фазу.

Николай Стош, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:

Люди, которые работают в комиссиях, имеют опыт работы, соответственно, думаю, с работой они справятся. Хотя, действительно, очень тяжёло: за короткий промежуток времени надо проверить всех 81 человек, которые сегодня претендуют на депутатский мандат.

Это – предвыборный штаб одного из потенциальных кандидатов в депутаты. Бумажные вопросы позади. Теперь основное внимание – предвыборной программе. «Операция» по привлечению голосов продумана до мелочей.

Ольга Иваненко, руководитель инициативной группы:

Мы планируем провести встречи с избирателями, агитировать через СМИ. И сейчас, не теряя времени, мы начинаем подготовку к агитационной работе. То есть, начинаем разрабатывать агитационные материалы, листовки те же буклеты и т.д.

Пока строить прогнозы о явке избирателей рано. Но борьба за место в нижней палате парламента разворачивается нешуточная. Прогнозируется, что конкурс на одно «кресло» будет не ниже 6 человек на место.

По результатам периода подачи документов, желание побороться за депутатский мандат изъявили 630 человек.

Такая реальная, а не формальная конкуренция, естественно, приведёт к всплеску избирательной активности. Предвыборные обещания и лозунги белорусы предпочитают рассматривать с практической точки зрения – во главе угла возможность решения насущных задач.

Избиратели:

Лично меня волнует проблема вырубки деревьев возле моего дома. И я бы хотела, чтобы депутат обратил на это внимание и занялся этой проблемой, для меня очень важной.

Нужно думать о благосостоянии простых людей. Потому что если будет достойный уровень жителей, то и Республика будет процветать.

Депутатский корпус хорошо, что состоит из разных профессий. Потому что проблемы медиков должен решать медик, вопросы обороны – человек, который служил, а не был от этого совершенно далёк. Сказать, чтобы все были юристы, экономисты… Так же нельзя.

Чтобы собирательный образ депутата был максимально точным, мы проанализировали состав Палаты представителей предыдущего созыва. Пол в этом деле, как показывает практика, имеет значение. Больше 70% депутатов – мужчины.

В приоритете – опытные управленцы, врачи, педагоги и военные. Насколько совпадет собирательный образ идеального народного выдвиженца с реальным депутатом, покажут выборы.

Отдать голос за «своего» кандидата можно будет уже 11 сентября. Впереди – увлекательная предвыборная гонка, которая идёт по четко обозначенному маршруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.