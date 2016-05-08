Новости Беларуси. Канада снимает санкции с Беларуси. Соответствующая информация размещена на сайте МИД страны кленового листа. В качестве временной меры, пока идет процесс исключения Беларуси из списка подконтрольных зон. Канада дает право на экспорт в Беларусь товаров и технологий.

В сообщении отмечается, что такое решение согласуется с мерами, принятыми Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, а также подчеркивается роль Беларуси в содействии переговорам о прекращении огня в Украине.

Напомню, ранее санкции в отношении Беларуси заморозили ЕС и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.