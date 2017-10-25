В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с успешным завершением XIX съезда Компартии и переизбранием на пост Генерального секретаря этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В нашей стране с большим интересом восприняты Ваши идеи о вступлении «социализма с китайской спецификой в новую эпоху».