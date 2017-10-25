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В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории

25 октября 2017 15:05
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с успешным завершением XIX съезда Компартии и переизбранием на пост Генерального секретаря этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране с большим интересом восприняты Ваши идеи о вступлении «социализма с китайской спецификой в новую эпоху».

Уверен, что ваша модель развития, основанная на «верности первоначальной идее и стремлении вперед», найдет свое применение и в других странах.

В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории-4

Также глава Беларуси пожелал Си Цзиньпину успехов в руководстве самой крупной в мире партией.

А в честь завершения исторического XIX съезда КПК народу Китая будет преподнесен особый подарок – в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории.

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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