В честь завершения XIX съезда КПК в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поздравил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с успешным завершением XIX съезда Компартии и переизбранием на пост Генерального секретаря этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране с большим интересом восприняты Ваши идеи о вступлении «социализма с китайской спецификой в новую эпоху».
Уверен, что ваша модель развития, основанная на «верности первоначальной идее и стремлении вперед», найдет свое применение и в других странах.
Также глава Беларуси пожелал Си Цзиньпину успехов в руководстве самой крупной в мире партией.
А в честь завершения исторического XIX съезда КПК народу Китая будет преподнесен особый подарок – в 2018 году китайских детей примут на оздоровление белорусские санатории.