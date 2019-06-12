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Какие мероприятия пройдут на заседании Совета глав государств ШОС с участием Президента Беларуси

12 июня 2019 13:34
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Новости Беларуси. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Саммит пройдет в Кыргызстане 13-14 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь имеет статус государства-наблюдателя ШОС.

Как ожидается, Александр Лукашенко выступит во время заседания Совета в расширенном составе. Он обозначит позицию нашей страны по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках этой организации.

Какие мероприятия пройдут на заседании Совета глав государств ШОС с участием Президента Беларуси -1

Напомним, в ШОС входят восемь стран: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, а с недавнего времени еще Индия и Пакистан. В статусе наблюдателя, кроме Беларуси, находятся Афганистан, Иран и Монголия. Главные задачи организации – укрепление стабильности и безопасности, взаимное доверие и добрососедство между странами, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства.

Какие мероприятия пройдут на заседании Совета глав государств ШОС с участием Президента Беларуси -4

Пётр Петровский, политолог:
Шанхайская организация сотрудничества на сегодняшний день в рамках Евразийской интеграции, на мой взгляд, является одной из перспективнейших площадок, так как объединяет ведущих игроков на Евразийском континенте.

Мы можем увидеть, что Республика Беларусь и ее мирные инициативы не просто должны звучать на площадке ШОС, они должны во многом быть драйверами развития организации, в том числе формировать диалог с НАТО, ОБСЕ, ОДКБ, с другими организациями.

Какие мероприятия пройдут на заседании Совета глав государств ШОС с участием Президента Беларуси -7

По итогам саммита в Бишкеке запланировано подписание пакета документов. В повестке дня – дальнейшее развитие ШОС, взаимодействие в сфере безопасности и стабильности на евразийском пространстве, расширение экономических и гуманитарных связей. Ожидается также, что во время саммита главы государств проведут ряд двусторонних встреч.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Петр Петровский # Фотофакт

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