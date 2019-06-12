Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане

Новости Беларуси. Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Форум пройдёт 13-14 июня.

Выступление белорусского лидера планируется во время заседания Совета в расширенном составе. Президент обозначит позицию по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.

Наша страна стала первой в истории Шанхайской организации сотрудничества, которая перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.