Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане
Новости Беларуси. Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Форум пройдёт 13-14 июня.
Выступление белорусского лидера планируется во время заседания Совета в расширенном составе. Президент обозначит позицию по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.
Наша страна стала первой в истории Шанхайской организации сотрудничества, которая перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.
Начиная с 2015 года, Александр Лукашенко принимал участие в саммитах в Ташкенте, Астане, китайском Циндао. В 2019 году в ШОС председательствует Кыргызстан, поэтому встреча лидеров пройдет в Бишкеке.