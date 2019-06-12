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Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане

12 июня 2019 07:24
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направится с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Форум пройдёт 13-14 июня.

Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане-1

Выступление белорусского лидера планируется во время заседания Совета в расширенном составе. Президент обозначит позицию по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.

Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане-4

Наша страна стала первой в истории Шанхайской организации сотрудничества, которая перешла из статуса партнера по диалогу в статус наблюдателя.

Александр Лукашенко примет участие в заседании ШОС в Кыргызстане-7

Начиная с 2015 года, Александр Лукашенко принимал участие в саммитах в Ташкенте, Астане, китайском Циндао. В 2019 году в ШОС председательствует Кыргызстан, поэтому встреча лидеров пройдет в Бишкеке.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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