«Они сами себя назначают. Делают вид, что народ проголосовал». Дзермант о том, как проходят выборы в ЕС

Григорий Азаренок, СТВ: Феномен – в Украине выборы отменили. Ну, понятно, там фашистский режим, фашистская диктатура. И в Мюнхене сейчас и до этого, и на швабовском, сатанинском сборище они все говорят как один: так нам уже выборы надо отменять. Потому что видят: Словакия – не тех выбирает народ, Венгрия – не тех выбирают. А того и глядишь, сейчас немцы неизвестно как выберут. Урсула, эта гинекологиня сумасшедшая, она сама себя переназначила. Там же не выбирают. Она говорит: я вот переназначусь на второй срок, что интересно. То есть они выборы отменяют, потому что они понимают, что эта верхушка манипуляциями, ложью, вот этой вот медиакратией уже власть не удерживают. Все. Они сейчас будут вводить прямые диктатуры вот этих меньшинств, умственных меньшинств в первую очередь, потому что там управляют дегенераты, сексуальных и политических меньшинств, потому что народы медиакратией не управляются. И они говорят: так мы их отменим, эти выборы, у нас будут нейросети выбирать. Беларусь и Россия выборы проводят. Хотя я вот выборы вижу как. Я не демократ по духу своему, по сути. И я вижу это как подтверждение народом верности курса, верности выбранной стратегии, верности лидеру. И в России, и в Беларуси так, мне кажется, и проходит.

Алексей Дзермант, политолог:

Я согласен. Это определенный плебисцит, то есть выражение доверия курсу лидера. Людям, мне кажется, все-таки нужно, чтобы у них было право высказать это доверие. И в данном случае у нас это оправдано. Это работает. А то, что в Евросоюзе нет уже никакой демократии, это абсолютно верно. Почему Урсула фон дер Ляйен начала эти рассуждения, ведь еще вообще-то Европарламент не выбрали? У них там сложная система: Европарламент, потом в Европейский совет, потом Совет ЕС, там куча всяких элитных группировок. Хотя бы вы процедуру соблюдайте. Вы сначала выборы проведите в Европарламент, прежде чем заявлять, что я там куда-то намерен. Нет, уже ничего не хотят. Хотя мы понимаем, что это не прямые выборы. Никто еврокомиссаров прямыми способами не выбирает. Они сами себя назначают. Делают вид, что народ там проголосовал в странах за Европарламент, потом Европарламент там рекомендует или утверждает то, что принял Евросовет. А это элитный клуб. Да вот какая у них система абсолютно опосредованных выборов, как и в США, кстати. И эти люди учат нас демократии? У нас, да, система такая: есть верховный лидер, Президент, глава государства, и люди ходят голосовать за его курс. Если появится новый человек, да, будет новый, я уверен, будет передача нормальная власти. Мы уже тоже должны здесь научиться не позволять вот в этот момент раскачать нас. Но люди сейчас голосуют за наших лидеров.

Дай бог им здоровья, чтобы как можно дольше оставались у руля. И уверен, народ им доверяет. Не только наш, но и вообще народы земли. Мы видим, как относятся и к Владимиру Путину, и к Александру Лукашенко в Африке, в Азии, в Латинской Америке. Люди ждут вот этого свободного нового мира!

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