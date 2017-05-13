Как Беларусь отметила 72-годовщину Великой Победы

9 Мая – великая историческая Победа, великая историческая дата и яркий день минувшей недели. Праздник Победы отмечают во многих странах мира. В каждой по-своему, но одна традиция объединяет людей, поскольку всюду цветы и венки приносят к могилам и обелискам. Об официальных торжествах и простой человеческой памяти – сюжет Евгения Пустового.

Этот день, пропахший порохом, для белорусов никогда не будет с запахом исторического нафталина. Сколько бы ни снято, ни написано, ни сказано о Победе, эмоции все те же.

Мы знаем, как закончилась Берлинская операция, но готовы смотреть снова и снова, как «мы победили».

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:

Все вокруг ликовало. Зелено, цветы, народ от мала и до велика торжествовал. Каждый смеялся, а кто-то и плакал.

Дмитрий Марченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Як зараз выглянула сонейка, няхай яно свеціць заўжды над нашай роднай прыгожай Беларуссю.

Дым импровизированного боя за Берлин рассеивается быстро в мирном небе. А оно в День Победы еще и солнечное. Всегда погода, как и Беларусь, верна традициям светлого во всех смыслах праздника.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Москве вчера вообще все завалило снегом, мокрый снег, дождь. А у нас, видите, хорошая погода.

Президент Лукашенко и сделал общую погоду празднования. В начале 90-х атмосфера вокруг 9 Мая темнела как фронтовые медали. Но тогда белорусы отбили Победу и теперь майскую радость с нами разделяют гости из разных стран мира.

Прохожая:

Это важный праздник. Это праздник Победы.

А самые близкие к нам по духу празднования – россияне – даже специально свой отпуск подбирают, чтобы 9 Мая встретить именно в Беларуси.

Россияне:

На все майские праздники приехали, всегда ярко, красиво, празднично.

Атмосфера чувствуется такая, люди проникшие именно этим праздником.

Сразу, как только мы ехали по трассе, чувствовал дух, что вы чтите память наших дедов и прадедов.

Мы наслышаны о вашем празднике, как он проходит и проводится.

Впрочем, соседи в Беларусь едут не только праздновать, но и жить. В том числе память о войне и уважение к Победе поспособствовали строительству белорусского мира.

Александр Лукашенко:

К нам приехали украинцы. Они приехали по причине того, что мы разворошили их дом? Нет. Они приехали для того, чтобы спастись самим и спасти свои семьи. Они бегут от той разрухи, которая у них происходит на Востоке Украины. Они едут к нам за спасением, они едут к нам как к людям, которые должны им помочь. Вот их настроение.

День Победы празднуют в 30 странах. Празднуют по-разному. А у нас на каждой городской площади, в каждой деревне, да что там – в каждом сердце понимание: «Мы выстояли! Мы победили!»

Александр Лукашенко:

Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять у нашего народа Великую Победу. Допустить этого мы не можем. И никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны.

Форма праздника в гимнастерке может быть разной, но содержание – одно: гордимся Победой, помним тех, кто приближал ее, как мог.

Традиционно 9 мая все белорусы вместе. Светская и духовная власти, ветераны и первоклашки. А вместе с белорусами – весь мир. В лице послов.

Обычно белорусский МИД дипломатов приглашает за стол переговоров. Но вот в канун 9-го – в окопы. На экскурсию в музей о войне под открытым мирным небом.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

8 и 9 мая Генеральной ассамблеей ООН названы днями памяти и примирения. Поэтому мы пригласили сюда, на «Линию Сталина», чтобы прикоснуться к нашему прошлому, к этой кровавой страшной частице нашей истории.

После часового экскурса дипломаты готовы снять даже самые яркие шапки.

Хосе Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Вы знаете, я готов снять шапку перед подвигом белорусского народа. И мы гордимся вашей победой, и тем, что теперь ваша страна играет важную роль в международной политике.

Променад без галстуков еще раз напоминает и о мощи оружия Победы, и о силе белорусской дипломатии.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь:

Переговоры идут. Если люди хотят, страны хотят, они это сделают. У нас мотивация есть. Нам на нашей земле война не нужна.

О мире войны снимает свой фильм немецкий режиссер. Он вздрагивает от бутафорских выстрелов и поражается такому размаху праздника. Хотя чему тут удивляться. Такая Победа есть, была и будет не у каждого народа.

Себастьян Хайнцель, режиссер (Германия):

Я приехал к вам, чтобы снять часть своего фильма о войне. Приехал, потому что у нас такого праздника быть не может. И это понятно.

Импровизированный бой. А на фоне пушек – селфи детей. Настоящая картина мира.

Александр Лукашенко:

В мирное время пушки должны быть зачехлены. И расчехлять их можно только на учениях, что мы, кстати, и делаем. И наш народ может за это абсолютно не переживать. У нас есть все для того, чтобы сегодня защитить наш клочок земли, на котором живут наши люди.

Непобедимая армия – вот эти бессмертные полки. А для этого надо быть помнящими Иванами, или на белоруский манер – Янкамі. Необходимо не забывать эту надпись на рейхстаге: «Иван из Белоруссии». Ведь в каждой нашей семье есть свои фронтовики Иваны.

Александр Лукашенко:

Молодежь надо держать в поле зрения. Пока вы живы, чтобы они были здесь и видели. Чтобы не забыли.

Беларусь выжившая и Беларусь победившая. Именно поэтому у нас моральное право и петь, и праздновать День Победы громче остальных.

Победе – 72. Хотя разве важен возраст для такого события. Куда важнее, что под знаменами ее памяти молодежь, куда важнее, что днем в небе – птицы мира, а ночью – букет салюта. У каждого залпа цветочные названия – хризантема, акация. На высоте 20-метрового дома 30 символичных залпов, как в мае 1945 года.