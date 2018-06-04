Как активизировать экономическое сотрудничество? Продолжается визит главы МИД Монголии в Беларусь

Новости Беларуси. От поставки БелАЗов до создания молочного кластера. Продолжается визит главы МИД Монголии в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дамдины Цогтбаатар 4 июня провел переговоры с высшими должностными лицами Беларуси. В том числе со своим коллегой – министром иностранных дел.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Через расстояние в 5 тысяч километров. Визит Дамдины Цогтбаатара в Беларусь уже назвали историческим. И не зря. Ведь он первый официальный такого уровня за 17 лет. За это время назрела необходимость активизации двусторонних отношений.

Утром 4 июня Дамдины Цогтбаатар возложил венок у Вечного огня. Почтив память героев Великой Отечественной. Монголия была одной из первых стран, вызвавшихся помочь СССР в войне, поставляя для Красной Армии лошадей.

А вот сегодня Монголия – это одно из самых быстроразвивающихся государств Восточной Азии. Каждый год её ВВП растет на 5%. В стране реализуются крупные проекты. К примеру, «Целина-2» в сфере сельского хозяйства. Или программа развития экономического коридора в области логистики. Это кратчайший транспортный маршрут длиной 1400 километров между Россией и Китаем.

О том, как активизировать экономическое сотрудничество, используя потенциал двух стран, говорили в МИД Беларуси. Монголия заинтересована в наращивании поставок белорусской техники. В частности, БелАЗов и комбайнов. А также пассажирского транспорта, оборудования и технологий. Подписан пакет договоров о сотрудничестве в правовой сфере. Макей на встрече с министром иностранных дел Монголии

Итогом визита стало подписание пакета документов в правовой сфере. Ставку делают на производственную кооперацию. В планах – создать в Монголии первый молочный кластер. Совместное предприятие позволит продавать товар, делая его дешевле, в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Монголия стала одним из соавторов резолюции ООН от Беларуси по борьбе с наркотиками. На это обратил внимание председатель Палаты представителей. Владимир Андрейченко предложил создать дорожную карту белорусско-монгольского парламентского сотрудничества.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить вас, потому что вы были инициатором создания группы дружбы монголо-белорусской, возглавили эту группу. Хочу заверить, что белорусские депутаты всегда открыты к разговору, к сотрудничеству.



Товарооборот между Беларусью и Монголией всего 13 миллионов долларов. И есть все предпосылки, чтобы эта цифра выросла в разы. Вообще, экономика должна стать ключевой темой для обсуждения на встрече президентов двух стран. Она может пройти на полях саммита ШОС в китайском Циндао уже на днях.