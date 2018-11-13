Кадровый день у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Под знаком кадровых решений. Александр Лукашенко назначил глав дипломатических представительств нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Также обновление в региональной вертикали, в государственных организациях, некоторых вузах и министерствах. Очередной кадровый день у Президента, с одной стороны, подтвердил давно намеченный в стране тренд – на омоложение руководящего состава. С другой стороны, стал доказательством того, что опытные и заслуженные специалисты в стране не пропадут. Появился и еще один любопытный вектор. Не только столицу выбирают для продолжения карьеры – достигать вершин можно на разных географических широтах. Например, бывший замминистра транспорта и коммуникаций из Минска отправляется в Пинск.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это положительная вещь, когда люди не держатся за большие города и определенные должности, а идут работать на места. Так всегда было у нас в Беларуси в советские времена. Пинск входит в десятку крупнейших городов страны. Не зря его называют столицей белорусского Полесья. Промышленный центр выбран одной из ключевых точек экономического роста. У нового мэра непростая задача.

Иван Ребковец, председатель Пинского горисполкома:

Беспокоит, конечно, наличие убыточных предприятий. Беспокоит низкий удельный вес инновационной продукции. Поэтому предстоит над этим поработать с самых первых дней. Местная вертикаль власти всегда ближе к людям, а значит, к их чаяниям и проблемам. Новые руководители были назначены сегодня в несколько райисполкомов, в том числе в Чечерский. Туда из Добруша переедет Юрий Деркачев. Президент интересуется, как обстоят дела на Добрушской бумажной фабрике. Напомним, несколько лет назад там начали реализацию инвестпроекта. Но с китайскими партнерами не все получилось гладко. Новые линии по производству картонной упаковки еще не запустили. Но обещают сделать это в 2019 году.

Президент анонсировал – в начале 2019 года состоится большое совещание, где детально и основательно разберут инвестиционные проекты и их реализацию. Понятно, что не только правительство, но и представители местной власти должны контролировать их каждый в своем районе. Из ротаций в вертикали отметим также согласование Геннадия Соловья. Экс-председатель Несвижского райисполкома стал заместителем гомельского губернатора. Так что сменил столичную область на южную. Рекомендовал его на эту должность, как оказалось, вице-премьер Михаил Русый.

Александр Лукашенко:

Если вице-премьер рекомендует Вас, это очень большая на Вас ответственность, потому что в Гомеле свежим глазом надо посмотреть на ситуацию. Надо сказать, что Дворник – человек не с улицы, он хорошо разбирается в сельском хозяйстве. Но свежий взгляд, новые идеи и мысли именно на юге страны – а там ситуация совсем другая, климатическая прежде всего, да и земли немножко другие, поэтому Вам придется там давать результат.

У каждого региона своя специфика, но есть и неизменные требования главы государства: активная позиция, ответственность руководителя, справедливость по отношению к людям. И не дай Бог оказаться нечистым на руку. Александр Лукашенко:

Я вас попрошу, чтобы вы, придя на работу, не занимались уборкой помещений и подношением бумаг. Вы руководители, в рот смотреть, даже начальству, запрещается. Вы должны принимать решения и нести за эти решения ответственность. Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено» А теперь к делам внешнеполитическим. В дипломатическом полку прибыло. Экс-вице -премьер Владимр Семашко известен в стране как один из ключевых переговорщиков с Россией. Именно он долгие годы решал самые острые и неудобные вопросы: поставки газа и нефти, то цены, то объемы. Командировки в Москву для Владимира Ильича были делом привычным, теперь он переберется в Белокаменную в качестве посла.

В 2018 году товарооборот с нашим главным партнером ждут около 35 миллиардов долларов. Рост есть. Но есть нюансы. Импорт больше, причем в основном за счет увеличения цен на сырье. Экспорт, напротив, не радует. В том числе из-за ограничений продовольственных поставок. Отрицательное сальдо нам, конечно же, не на руку. Потери оценили в 7 миллиардов долларов. Для того, чтобы решать проблемные вопросы, нужен был особый авторитетный человек. И с особыми полномочиями.

Александр Лукашенко:

Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Но что нам тут объяснять, что такое для нас Россия? И наша экономика там, и наши корни там. И в связи с этим и торгово-экономические отношения, и культурные, гуманитарные отношения, и вообще общечеловеческие отношения. Я ему уже говорил, когда мы обсуждали раньше с ним эти проблемы, он должен обладать чрезвычайными полномочиями. У него должен быть, я ему тоже обещал, прямой доступ к Президенту в любое время, когда он захочет по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией. Он не должен утонуть в нашей бюрократии. До конца года с новыми полномочиями посла определятся. Увеличить экспорт поможет импортозамещение. Зачем поставлять продукцию из Аргентины или Германии, когда она производится в Беларуси, на территории Союзного государства и на пространстве ЕАЭС? И, наконец, всех волнующий налоговый маневр. Ведь после его завершения в России к 2021 году цена на энергоносители для нас выровняется с мировой. Кстати, алгоритм, формулу ценообразования на сырье договорились найти в самое ближайшее время. Называется даже дата – 15 декабря.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Надо удешевить закупку энергоносителей. Нефть, газ должны быть по цене, практически равной или очень близкой к российской. С другой стороны, проблема отрицательного сальдо должна решаться тем, что больше наших товаров должно поступать на российский рынок. Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России Еще в 2017 году в ходе официального визита Александр Лукашенко в Индию было решено наладить более тесное сотрудничество. Торговля и кооперация, медицина, фармацевтика, промышленность, сельское хозяйство – тем для разговоров много. Правда, пока темпы реализаций не оправдывают ожидания. Придать динамику попробует новый посол Андрей Ржеусский. Александр Лукашенко:

Тот торгово-экономический уровень сотрудничества абсолютно не соответствует, по крайней мере, нашим желаниям. Огромная страна, крупнейшая в мире по населению, нуждается во всем. Особенно в том, что мы сегодня производим. Новые послы будут служить в Венгрии, по совместительству в Боснии и Герцеговине, а также в Сирии, Иордании. Женское лицо теперь будет у крупного промышленного холдинга. Надежда Лазаревич возглавила «Бобруйскагромаш». А это, между прочем, один из крупнейших производителей сельхозтехники в СНГ. Выпускает навесные и прицепные приспособления, машины для внесения удобрений, заготовки и раздачи кормов, уборки льна и многое другое.

В состав холдинга входит несколько предприятий. Расположены они в разных городах: Бобруйск, Орша, Могилев, Полоцк, Молодечно. Но не только география пока разделяет предприятия. В рамках холдинга не налажена должная координация, нет слаженной работы. Наладить ее и есть основная задача нового руководителя.