ШОС давно переросла региональный формат и превратилась во влиятельный политический блок – эксперты

К форуму в Тяньцзине, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Что вполне оправдано, учитывая состав участников встречи и в целом, растущую глобальную привлекательность Шанхайской организации сотрудничества. Напомним, на саммите будут присутствовать руководители около 30 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты признают: ШОС давно переросла региональный формат и превратилась во влиятельный политический блок. Силу, с которой вынуждены считаться. Организация успешно проложила путь мирного развития и новой модели сотрудничества, обеспечив общую безопасность, процветание и выгоды для всех стран-участниц – это в преддверии 25-го саммита, отмечают многие международные политические деятели.

Медер Абакиров, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана: Очень эффективная площадка, на которой столько много государств могут обсуждать, могут встречаться, могут говорить, находить точки соприкосновения, которые будут взаимоприемлемы и выгодны для всех. Это, я думаю, один из примеров того, как можно и как нужно сотрудничать всем организациям.

Кабулжон Сабиров, директор Центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане:

Главным достижением Шанхайской организации сотрудничества является ее генетический код. Это шанхайский дух, который подразумевает взаимное уважение, взаимное доверие, равенство, консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию. Вот эти вот шесть принципов, основополагающих принципов организации, является полюсом притяжения для других стран. С каждым годом растет число государств, готовых присоединиться к этой организации.

К слову, по итогам саммита в китайском Тяньцзине ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. В ходе переговоров участники организации рассмотрят поступившие заявки и примут решение.