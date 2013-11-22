Кабинет министров Украины приостановил подготовку соглашения об Ассоциации с ЕС и на площади вышли люди

Новости Украины. Украина в раздумиях после приостановления подготовки соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Пока официальный Киев взял паузу, чтобы посчитать плюсы и минусы. Многие эксперты считают, что это мера и вынужденная, и необходимая. Также очевидно, что в это время главное сохранить спокойствие и здравый смысл. И это касается не только экономистов, но и, и в первую очередь, политиков.

За неделю до вильнюсской встречи в рамках «Восточного партнерства» кабинет министров Украины принял решение приостановить подготовку непростого соглашения об Ассоциации с ЕС. Сделано это было «из-за необходимости развития экономических отношений с Россией и СНГ».

Кроме этого, эксперты, похоже, захотели еще раз взвесить и последствия самой евроассоциации. Ведь она не только даст возможность выхода украинских товаров в Европу, но и наоборот. А это точно станет непростым вызовом для украинских производителей. Иными словами, Киев взял паузу, чтобы посчитать доходы и затраты от разных внешнеэкономических направлений.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Украина находится в таком [экономическом и политическом] положении, что она не может развернуться ни в одну, ни в другую сторону, отказываясь от партнеров с противоположной стороны. Поэтому мне кажется, что речь идет о [неком шаге], который должен снять большинство проблем.

Такое решение предсказуемо вызвало громкую реакцию. И часть парламентариев сразу после заявления правительства заговорила о вотуме недоверия кабинету. На киевский Майдан и площади некоторых городов вышли люди. Лидеры оппозиции, в частности, известный боксер Виталий Кличко, призывают не прекращать акции вплоть до вильнюсского саммита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, мнения украинцев относительно сложившейся ситуации разделились.

Украинец:

Потому что Европа видит в нас только сырьевую базу, а нам все хочет непотреб оттуда прислать. Мы поддерживаем Правительство. Это очень правильно.

Да и политики, так сказать, по другую сторону стола переговоров об Ассоциации Украины и ЕС высказались не совсем однозначно. С одной стороны Верховный представитель Союза по иностранным делам британка Кэтрин Эштон выразила разочарование. С другой – прагматичные и гораздо более близкие к вопросу даже просто географически литовские политики заявили, что решение в исключительной компетенции украинских властей. Поэтому, если в Украине сегодня и можно говорить о чем-то с некой определенностью, то только о том, что всеми взята «динамическая пауза».

Украина в раздумьях после приостановки подготовки соглашения об Ассоциации с ЕС.