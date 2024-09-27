Израиль заинтересован в конфликте – эксперт Игорь Матвеев объяснил причины противостояния с Ливаном

Обсуждение вопросов мира и глобальной безопасности на Генассамблее ООН проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Вооруженное противостояние между Израилем и Ливаном в любой момент может перерасти в полномасштабную войну, в результате которой «вспыхнет» весь регион, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие пять дней израильская армия нанесла около трех тысяч ударов по ливанской территории, включая столицу – Бейрут. Погибли около 700 мирных жителей, среди которых свыше 50 детей. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, бежав в пока еще безопасные районы.

Только 27 сентября в ходе бомбардировки пограничного города Шебаа на юге Ливана были убиты более 10 человек. Как заявила армия обороны Израиля, целью атак являются объекты радикального шиитского движения «Хезболла» и его лидеры. В командовании ЦАХАЛ также сообщили, что интенсивность ударов будет лишь возрастать. И это несмотря на призывы ООН и даже главных израильских союзников США, решить конфликт путем мирных переговоров. Сейчас к ливанской границе Израиль стягивает бронетехнику. Она призвана укрепить уже находящуюся там дивизию, численностью до 20 тысяч человек. Чем же вызвано это обострение? Вот как эту ситуацию телеканалу СТВ прокомментировал эксперт-международник Игорь Матвеев.