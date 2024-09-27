Израиль заинтересован в конфликте – эксперт Игорь Матвеев объяснил причины противостояния с Ливаном

Обсуждение вопросов мира и глобальной безопасности на Генассамблее ООН проходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Вооруженное противостояние между Израилем и Ливаном в любой момент может перерасти в полномасштабную войну, в результате которой «вспыхнет» весь регион, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За минувшие пять дней израильская армия нанесла около трех тысяч ударов по ливанской территории, включая столицу – Бейрут. Погибли около 700 мирных жителей, среди которых свыше 50 детей. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, бежав в пока еще безопасные районы.
Только 27 сентября в ходе бомбардировки пограничного города Шебаа на юге Ливана были убиты более 10 человек. Как заявила армия обороны Израиля, целью атак являются объекты радикального шиитского движения «Хезболла» и его лидеры.
В командовании ЦАХАЛ также сообщили, что интенсивность ударов будет лишь возрастать. И это несмотря на призывы ООН и даже главных израильских союзников США, решить конфликт путем мирных переговоров.
Сейчас к ливанской границе Израиль стягивает бронетехнику. Она призвана укрепить уже находящуюся там дивизию, численностью до 20 тысяч человек. Чем же вызвано это обострение? Вот как эту ситуацию телеканалу СТВ прокомментировал эксперт-международник Игорь Матвеев.
Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового Университета при правительстве России:
Безусловно, конечно, как эксперт хочу сказать, что такое обострение отнюдь не случайно. Вполне было предсказуемо и связано это со следующими обстоятельствами. Во-первых, это связано с внерегиональным контекстом, а именно желанием руководства Соединенных Штатов Америки, в частности лично президента Байдена, как можно быстрее договориться с иранцами, пока в США не прошли президентские выборы. И, так сказать, понятно, сам Байден ведь не остается уже на второй срок. Поэтому Байден хотел бы войти в историю США как успешный лидер, несмотря ни на что, который смог договориться с иранцами. И у американцев, и у иранцев есть опыт закрытых консультаций и переговоров. Все это так. Ну как же Израиль? Так вот, израильтяне, естественно, у них позиция от американской здесь кардинально отличается. Израильтяне, во-первых, считают, что если Иран договорится с американцами, то Иран окрепнет, в том числе в военном плане, и будет обладать большими способностями, в том числе технологическими, для нападения на нанесение ударов по еврейскому государству. Второе, у Ирана будет больше денег для того, чтобы спонсировать антиизраильские силы в регионе.
Таким образом, израильтяне, они заинтересованы в том, чтобы такой сделки между Ираном и США не было. То есть они заинтересованы в конфликте, и таким образом, если будет конфликт, то американцы поддержат, как обычно, Израиль, потому что это уже вопросы безопасности. И тогда будут похоронены вот эти перспективы для разрядки в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.
Все международные эксперты единодушны в одном: конфликт достиг такого накала, что в любой момент может вспыхнуть пламенем большой войны. И, к сожалению, как бы нам ни хотелось обратного, исключать такое развитие событий нельзя.