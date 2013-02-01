Издание «Беларусь: государственная и экономическая модель» представили в Академии управления при Президенте

Новости Беларуси. «Беларусь: государственная и экономическая модель». Издание под таким названием 1 февраля представили в Академии управления при Президенте. Книга написана на польском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы уверены, что в первую очередь она будет интересна историкам, экономистам и политологам. Ведь в этом сборнике – объективная информация о современной Беларуси и ее истории.

Матеуш Пискорски, кандидат политических наук (Польша):

Ваш опыт строения государственности, ваш опыт строения социальной модели, которая, я подчеркиваю, очень сильно и положительно отличается от неолиберальной модели. Обсуждение этого опыта, возможно, поможет нам, экспертам, а потом и политикам в других странах, найти выход или один из возможных вариантов выхода из нынешней очень сложной социально-экономической ситуации.

Марцин Домагала, президент Европейского центра геополитического анализа:

Ваша политика работает. И это не проблема – вам найти себя между ними, между Европейским союзом и Российской Федерацией. И это очень интересно, как вы это делаете. И вы знаете как зарабатывать на этом.