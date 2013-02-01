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Премьер-министр Испании и члены его правительства обвиняются в получении дополнительных зарплат

01 февраля 2013 06:16
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Новости Испании. В Испании назревает коррупционный скандал. Премьер-министр страны Мариано Рахой и члены его правительства обвиняются в получении дополнительных зарплат. Чиновники регулярно получали деньги от частных компаний, в основном строительных.

Бонусы выплачивались регулярно почти 20 лет. В частности, нынешнему премьеру поступало более 25 тысяч евро в год. Левые финансы водились в карманах и других известных испанских политиков. Например, в скандале фигурирует генсек правящей партии и экс-глава МВД.

По данному делу проводится проверка. Также начато расследование в отношении Луиса Барсенаса – бывшего казначея «Народной партии» и главного источника компрометирующей информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Коррупция

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