Избирательное законодательство в Беларуси ждет реформа

Новости Беларуси. Уже в мае Центризбирком — именно там обобщили все предложения — представит законопроект, где будут прописаны изменения Избирательного кодекса. Учтут международные рекомендации и стандарты. Но главное — национальные интересы. Сегодня на совещании у Президента вокруг нововведений было много дискуссий.

Главный документ, который регулирует процесс выборов в Беларуси - Избирательный Кодекс. Он действует с 2000 года. На его основе прошли в республике четыре парламентские кампании, один референдум, трижды проходили выборы главы государства и депутатов местных советов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Несмотря на упреки наших оппонентов, проведенные в соответствии с Избирательным кодексом выборы были честными, открытыми, позволили обеспечить волеизъявление белорусского народа. Конечно, как любая процедура, такой механизм не может оставаться в неизменной, застывшей форме, однако его совершенствование не должно привести к ломке уже устоявшихся и стабильно функционирующих институтов. Должен сказать, мы только что с председателем конституционного суда обсуждали подобные проблемы, и мы договорились о том, конечно, нормативно-правовой акт не может быть раз и навсегда дан. Почему, потому что это живое. Нормативно-правовая система отражает всю нашу жизнь, а жизнь у нас динамично меняется. Значит, и застывшими и нормативно-правовые акты не могут быть, раз и навсегда данными. Они также должны успевать за бурно изменяющимися потоками нашей жизни. Это обязательно. Но с другой стороны, так подходя по-хозяйски к этому вопросу, мы допускаем некоторые изменения или определенные, скажем, изменения, в данном случае в избирательном процессе, мы должны исходить из жизни, ставя перед собой вопрос: нам это надо, есть проблемы в этом, какие проблемы? Надо тогда менять законы. Ну, к примеру: вносится предложение или ходит такое мнение о том, что надо бы предоставить право выдвигать кандидатами в депутаты, если я не ошибаюсь, общественным организациям. У нас их тысячи, этих общественных организаций, во-первых. Во-вторых, сразу задаем вопрос, главный критерий: зачем? У нас что, дефицит выдвижений кандидатами в депутаты, у нас что, есть проблемы, что, в принципе, не хватает кандидатов в депутаты? Да хватает, хоть пруд пруди. Так зачем мы тогда вносим подобные предложения? Чтобы кому-то понравиться, или вперед забежать? Стоит ли? То есть с этих жизненных, житейских позиций, прежде всего, надо подходить к тем или иным изменениям и дополнениям. И еще. Мы ж мудрее жизни быть не можем, это выстраданная практика поколений наших людей, як ў Беларусі кажуць: не было б горш, навошта? Это очень умно и разумно. Поэтому давайте вот к изменениям подходить с точки зрения целесообразности, нужности того или иного изменения, потребности того или иного изменения нашим обществом, востребованности нашим обществом, чтоб мы для себя не создали никаких проблем. Оно должно быть направлено на принятие мер, обеспечивающих максимальную реализацию гражданами своих избирательных прав. В то же время позволяющих противодействовать попыткам самой дезорганизации выборов, по-моему, наш Избирательный Кодекс как раз этому и пока соответствует. У нас проходили выборы на высочайшем уровне, отбросим те ангажированные оценки, которые выдавали некоторые оппоненты наши, а посмотрим на реальную картину: отзывы наших доброжелателей, нейтральных людей – они завидуют тому уровню выборов, которые проходят у нас. Все говорят, что это не только выборы серьезные гражданского общества, это праздник для людей.

Власти не против расширить права участников избирательного процесса.

Высказались руководитель президентской администрации, глава МИДа, госсекретарь Совета безопасности, спикер парламента.

Поддержки не нашла идея наделить общественные объединения правом выдвигать кандидатов в депутаты.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Общественные объединения не должны превращаться в политические партии. Я думаю, что отказ от этой идеи удовлетворит политических оппонентов, потому что политические партии активно возражали против наделения общественных объединений правом выдвижения кандидатов в депутаты.

Не раз Беларусь подвергалась нападкам за выборы. Мол, «недемократично» проходят, критиковали нас представители Бюро по демократическим институтам и правам человека. Это структура ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уж очень любит рассказывать, как должны проходить выборы. Правда, единых стандартов нет, отчеты об избирательных кампаниях пишутся заранее. Особенно предвзяты к странам СНГ: Беларуси, России и Казахстану. При том, что США наблюдателей ОБСЕ и вовсе не пускают на порог и даже грозили им уголовным преследованием. Парадокс, но даже после этого президентские выборы в Америке европейские наблюдатели назвали «профессиональными».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Можно присмотреться и к рекомендациям ОБСЕ, выработанным по итогам наблюдения за парламентскими выборами 2012 года. Однако это не означает, что мы согласны со всеми подходами ОБСЕ. Мы же прекрасно понимаем, чего хочет или хотят от нас люди из ОБСЕ. Мы это прекрасно знаем, мы уже это на практике пощупали, поэтому, реагируя на их замечания, а там, естественно, есть нормальные замечания, мы должны видеть и тот подтекст, который стоит за этими предложениями. И надо помнить, что мы совершенствуем наше национальное законодательство, исходя из интересов белорусского общества, а не по чьей-то указке. В данном случае как никогда верно применима белорусская народная мудрость: «Людзей слухай, а свой розум май».

Что изменится в Беларуси? Предполагаемые нормы по итогам озвучила глава Центризибиркома. Даже юбилей, который Лидия Ермошина отметила на этой неделе, не нарушил рабочего графика. Часть инициатив так или иначе касается финансирования кампаний, чтобы выборы были более простыми и менее затратными.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

По переходу к принципу относительного большинства во время парламентских выборов уже в первом туре, что упростит избирательную кампанию и позволит всегда иметь эффективные выборы уже в первом туре, то есть, естественно, сократит и удешевит расходы. Вопросы по увеличению личных финансовых фондов кандидатов, о разрешении образования данных фондов и для депутатов местного уровня.

Именно деньги из личных фондов пойдут на предвыборные листовки и плакаты. Раньше их печать для кандидатов «спонсировал» бюджет.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эти средства, которые раньше выделялись бюджетом, будут переданы избирательным комиссиям для информирования избирателей, зато у нас не будет уже многочисленных жалоб, что избиратель накануне выборов не обладает.

Нововведения ждут и предвыборную агитацию. Призывы к бойкоту выборов в мире недопустимы. И даже противоречат конвенции СНГ о стандартах демократических выборов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это касается, прежде всего, права на введение бойкота - участники согласились с предложениями ЦИК, что данная деятельность направлена на срыв выборов, должна быть выведена из избирательного законодательства и из предвыборной деятельности как таковой, и вестись отдельно, но не кандидатами в депутаты, естественно.

Уже в мае Центральная комиссия готова представить главе государства законопроект, где и пропишут все изменения. Они будут соответствовать международным стандартам, но главное — национальным интересам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.