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Александр Лукашенко: Беларусь выступает за приумножение духовного и культурного наследия народа

02 июля 2018 08:46
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направил приветствие участникам Пленума Центрального совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза. Об этом сообщается на сайте Главы государства.  

Приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП-КПСС  

Сердечно приветствую на белорусской земле участников Пленума Центрального совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза.  

Союз коммунистических партий объединяет сторонников идеи равенства и социальной справедливости из многих стран и по праву считается одним из крупнейших общественно-политических формирований.  

Александр Лукашенко.  

Президент подчеркнул, что Беларусь бережно хранит свою историю и неизменно выступает за динамичное развитие экономического потенциала и повышение уровня благосостояния населения, приумножение духовного и культурного наследия белорусского народа, расширение стратегического партнерства.  

Глава государства выразил убежденность, что Пленум пройдет в творческом, созидательном ключе, а его предложения будут способствовать укреплению дружбы между братскими народами, гражданского единства и взаимопонимания.  

# Коммунистическая партия # Александр Лукашенко

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