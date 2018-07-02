Александр Лукашенко: Беларусь выступает за приумножение духовного и культурного наследия народа

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил приветствие участникам Пленума Центрального совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза. Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП-КПСС

Сердечно приветствую на белорусской земле участников Пленума Центрального совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза.

Союз коммунистических партий объединяет сторонников идеи равенства и социальной справедливости из многих стран и по праву считается одним из крупнейших общественно-политических формирований.

Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь бережно хранит свою историю и неизменно выступает за динамичное развитие экономического потенциала и повышение уровня благосостояния населения, приумножение духовного и культурного наследия белорусского народа, расширение стратегического партнерства.

Глава государства выразил убежденность, что Пленум пройдет в творческом, созидательном ключе, а его предложения будут способствовать укреплению дружбы между братскими народами, гражданского единства и взаимопонимания.