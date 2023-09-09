«С нами борются, нам противостоят, нас боятся». Откровенно о деятельности фонда Сороса. Анонс «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ: Мне противодействовали западные спецслужбы и венгерская полиция, но несмотря на это я расскажу вам историю о теневой империи Джорджа Сороса.

Все больше и больше в Европе и ЕС становится нормой запрещать журналистов.

Надежда Сасс:

С нами борются, нам противостоят, нас боятся. Значит, правда на нашей стороне.