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«С нами борются, нам противостоят, нас боятся». Откровенно о деятельности фонда Сороса. Анонс «САСС уполномочен заявить»

09 сентября 2023 17:34
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Надежда Сасс, СТВ:
Мне противодействовали западные спецслужбы и венгерская полиция, но несмотря на это я расскажу вам историю о теневой империи Джорджа Сороса.

«С нами борются, нам противостоят, нас боятся». Откровенно о деятельности фонда Сороса. Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Все больше и больше в Европе и ЕС становится нормой запрещать журналистов.

Надежда Сасс:
С нами борются, нам противостоят, нас боятся. Значит, правда на нашей стороне.

«С нами борются, нам противостоят, нас боятся». Откровенно о деятельности фонда Сороса. Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Если говорить о деятельности фонда Сороса в Венгрии, необходимо упомянуть его вмешательство в парламентские выборы в 2022 году. Они выделили более 10 миллионов долларов для поддержки объединенной венгерской оппозиции, попросив тех выступить против действующего правительства в Венгрии и в дальнейшем сформировать новое.

«С нами борются, нам противостоят, нас боятся». Откровенно о деятельности фонда Сороса. Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Глобалистские организации не имеют права диктовать, что делать нашим странам. Мы должны быть независимыми.

«С нами борются, нам противостоят, нас боятся». Откровенно о деятельности фонда Сороса. Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ему честно и искренне сказал: господин Сорос (как сейчас помню эту встречу), вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику.

«С нами борются, нам противостоят, нас боятся». Откровенно о деятельности фонда Сороса. Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Осетия должна быть под контролем. Возможно, даже под запретом.

Надежда Сасс:
Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 10 сентября, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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