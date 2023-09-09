Надежда Сасс, СТВ:
Мне противодействовали западные спецслужбы и венгерская полиция, но несмотря на это я расскажу вам историю о теневой империи Джорджа Сороса.
Надежда Сасс, СТВ:
Мне противодействовали западные спецслужбы и венгерская полиция, но несмотря на это я расскажу вам историю о теневой империи Джорджа Сороса.
Все больше и больше в Европе и ЕС становится нормой запрещать журналистов.
Надежда Сасс:
С нами борются, нам противостоят, нас боятся. Значит, правда на нашей стороне.
Если говорить о деятельности фонда Сороса в Венгрии, необходимо упомянуть его вмешательство в парламентские выборы в 2022 году. Они выделили более 10 миллионов долларов для поддержки объединенной венгерской оппозиции, попросив тех выступить против действующего правительства в Венгрии и в дальнейшем сформировать новое.
Глобалистские организации не имеют права диктовать, что делать нашим странам. Мы должны быть независимыми.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ему честно и искренне сказал: господин Сорос (как сейчас помню эту встречу), вы больше к нам не приезжайте. Я не буду проводить эту политику.
Осетия должна быть под контролем. Возможно, даже под запретом.
Надежда Сасс:
Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 10 сентября, в 22:00.