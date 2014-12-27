Итоги года в отношениях Беларуси и Украины, или за что украинцы любят Президента Лукашенко и белорусское

Встреча контактной группы, которая была запланирована на 26 декабря в Минске, не состоялась: непросто решить все противоречия и учесть интересы всех сторон. Тем не менее, имидж миротворческой страны потеснил навязанный миру образ «тоталитарного государства». Это я о Беларуси в целом говорю.

А президента Лукашенко уже не модно называть «последним диктатором Европы», поскольку авторитетные издания считают его политиком года. В частности, российские «Ведомости» отдали эти лавры белорусскому лидеру, а не собственному российскому президенту и не федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, которую возвышает западная пресса, и даже не сегодняшнему «великому кормчему» Китая Си Цзиньпину.

Лукашенко отметили и как президента мира, и как умелого хозяйственника, зарабатывающего дивиденды для страны в условиях геополитических проблем.

Конечно, в Украине президента Лукашенко тоже помнят, и он там чрезвычайно популярен. И причина не только в недавнем визите в Киев, который живо обсуждается не только потому, что встреча с Петром Порошенко проходила в Доме с химерами (в переносном смысле, кстати говоря, «химера» – это несбыточная идея). Сбудется ли мир в Украине? По крайней мере, что думают киевляне?

Встреча президента Украины Петра Порошенко и главы белорусского государства Александра Лукашенко была организована в рекордные сроки. И это, по мнению специалистов, говорит о высокой степени доверия, существующего между главами двух государств.

Пожалуй, так часто и результативно Александр Лукашенко не встречался ни с кем из прежних украинских лидеров. Правда, и такого года как 2014-й в новейшей истории суверенных славянских государств еще не было.

Переговоры прошли в Доме с химерами. Здание с мифическими скульптурами на фасаде используется в качестве резиденции Президента страны.

Украина – вторая в СНГ в списке импортеров белорусской продукции. И, несмотря на сложную ситуацию, задолженностей по оплате нет, а Киев заинтересован только в расширении сотрудничества.

Однако не только экономические вопросы значились накануне в повестке встречи двух президентов. Обстановка на юго-востоке Украины по-прежнему остается напряженной. Беларусь всегда готова подставить плечо.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу искренне, чтобы был мир (это моя тоже земля), чтобы в Украине было хорошо. Многие это понимают как какие-то игры, игрища и так далее. Я знаю, что вы не так это воспринимаете. Вы президент, вам больно. Мне тоже больно. И я из этого исхожу. Поэтому, если нужно будет, я вам еще тогда сказал: Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем, мы родные люди.

Киев настроен на продолжение «минских переговоров». Этот термин уже прочно укрепился в политическом диалоге. После очередных встреч в Минске на этой неделе состоялся обмен пленными по формуле «всех на всех». Ополченцы передали 145 пленных, украинские силовики отпустили 222 человека.

Петр Порошенко, президент Украины:

Я благодарю вас за то, что во время этого процесса мы действительно получили уникальную возможность хоть какого-то диалога в рамках трехсторонней контактной группы для решения насущных проблем, которые сейчас связаны. Вместе с тем, я хочу отдельно поблагодарить вас за совершенно четкую позицию Беларуси по поводу суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны.

Об атмосфере, в которой прошла воскресная встреча президентов, мы попросили рассказать Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Валентина Величко.

Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:

Конкретные ставились вопросы о совместной работе в энергетике, сельхозмашиностроении. Мы работаем на взаимодоверии. И не вызывает каких-то сомнительных моментов ни с одной, ни с другой стороны. И это хорошо воспринимается и в регионах, и в бизнес-кругах, и на предприятиях.

В непростых условиях экономику взаимоотношений страны-соседки не уронили. Уровень товарооборота только за 10 месяцев 2014 года составил более 5 миллиардов долларов.

На первом месте во взаимной торговле традиционно оказались нефтепродукты. А это 78% всего белорусского экспорта в Украину.

Сергей Куюн, директор консалтинговой группы «А95»:

Белорусские поставки снизились намного меньше, чем падал рынок. Тем самым доля белорусских нефтепродуктов на рынке выросла. В принципе, это успех.

Отечественные бензины и дизельное топливо давно завоевали украинского потребителя. «Зроблена ў Беларусі» – как знак качества для автолюбителей и профессионалов.

Владимир, водитель такси:

Белорусский дизель, бензин считаются в Украине качественными.

Белорусские производители имеют все шансы нарастить экспорт. Новые ниши на украинском рынке в 2014 году занял «Минский автомобильный завод».

Андрей Власенко, директор ТД «МАЗ-Украина»:

Даже в условиях сегодняшней непростой ситуации рынок Украины для «Минского автомобильного завода» – этот рынок № 2. В перспективе мы надеемся заместить в том числе производителя «КамАЗ» на данном рынке, занять новые ниши.

На базе белорусских грузовиков украинское предприятие создает широкий спектр коммунальных и дорожных машин. О востребованности такой продукции говорит хотя бы тот факт, что сегодня здесь работают в две смены семь дней в неделю.

Николай Кукушкин, главный инженер предприятия «Спецбудмаш»:

Идут переговоры о совместном развитии сборки на территории Украины, конкретно на нашем предприятии, сборки автомобилей «МАЗ» разных модификаций. И мы к этому, думаю, придем.

Сегодня большинство киевских хозяек думает о самом насущном. Каким будет новогодний стол, мы спросили на улицах украинской столицы.

Валентина Радзиловска, пенсионер:

Салат, цыпленок табака. Все такое легонькое. Мандарины нужно купить, а они сумасшедших денег стоят. А пенсия же не добавляется, та же самая. Тысячу получаю. Половина на лекарства уходит.

Оксана Савонюк:

Конечно же, холодец. Это всегда наше коронное семейное блюдо. Салатики, «Оливье». Дороже в этом году стол собрать? Да. Даже если взять, по большому счету, ингредиенты для салата, то салат обходится раза в полтора дороже.

Кстати, не обойдется на праздничных столах и без белорусских продуктов. Народная любовь к «селедочке под шубой» не может не радовать вот этого человека. Для Александра Гаркавого текущая неделя – самая сложная в году. В холодильниках – четыре тысячи тонн рыбных продуктов из белорусского Бреста, которые должны попасть на каждый праздничный стол еще до боя курантов.

Александр Гаркавый, генеральный директор ПП «Санта-Украина»:

Этот год действительно выдался для нас непростым. Тем не менее мы были готовы к этим вызовам.

Белорусское топливо, белорусские машины и продукты. Все это в Украине любят и ценят. Но важнее этого в 2014 году для всей страны и для каждого украинца в отдельности была вовсе не материальная часть взаимоотношений. Куда более высокую оценку получила взвешенная внешняя политика нашей страны.

В мире о Беларуси заговорили как о миротворце, подчеркивая роль белорусского президента, который является одним из немногих политиков, которые сумели сохранить лицо в украинском вопросе.

Денис Кирюхин, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Никто никогда за последний год, за последние месяцы переговоров не высказал каких-то сомнений в позиции Беларуси относительно того, что она играет на чью-то сторону или пытается играть какую-то свою сложную собственную игру. Этого нет. А это значит, что стороны сохраняют доверие к Беларуси и к тому курсу, который в отношении Украины придерживается Александр Лукашенко. И на самом деле это очень важно.

Такой имидж сделал Беларусь желанным вторым домом для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Порядка 40 тысяч украинцев новый 2015 год встретят по минскому времени, то есть на час раньше, чем это сделают в Киеве.

Традиционное место установки главной елки Украины в 2014 году пустует. Майдан Незалежности вообще практически безлюден. Погода не зимняя и никакой праздничной иллюминации в центре Киева. Если не заглядывать в календарь, то и не скажешь, что до Нового года осталось всего несколько дней.

Решение не делать главную площадь страны центром гуляний взвешенное и обоснованное. Слишком много тяжелых воспоминаний, связанных с недавними событиями на этом месте, еще живы в памяти украинцев. Да и вопрос «а есть ли что праздновать» в последнее время не раз поднимался в обществе.

На фоне веерных отключений электроэнергии по всей Украине праздничный оазис, созданный киевскими властями на Софийской площади, выглядит настоящим чудом. Праздничная торговля, ярмарка, елка, карусели. Одним словом, Новый год.



Украинка:

На следующий год, чтобы война наконец-то закончилась, чтобы настал мир, спокойствие, люди перестали умирать. Это самое главное пожелание, думаю, будет.

Десятки миллионов Украинцев объединены сегодня одной простой мечтой о спокойной жизни. И с уверенностью можно сказать, что самым популярным тостом предстоящей новогодней ночи станут простые два слова – «За мир!»