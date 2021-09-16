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Вблизи границы с Украиной обстреляли табличку с государственным гербом. Возбуждено уголовное дело

16 сентября 2021 11:39
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Новости Беларуси. По факту повреждения белорусского погранзнака возбуждено уголовное дело – за надругательство над государственными символами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вблизи границы с Украиной обстреляли табличку с государственным гербом. Возбуждено уголовное дело-1

В Дрогичинском районе, вблизи границы с Украиной, предположительно из охотничьего ружья с сопредельной стороны была обстреляна табличка с государственным гербом. Следователями проведен осмотр участка местности. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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