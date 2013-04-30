Михаил Мясникович по поручению главы государства вручил 30 апреля госнаграды 45 лауреатам

Новости Беларуси. Высокая оценка за высокие заслуги. Премьер-министр Михаил Мясникович по поручению главы государства вручил 30 апреля госнаграды. Медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, а также благодарности от имени Президента получили 45 лауреатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В почетном списке – люди разных профессий: учителя, рабочие, промышленники, представители банковского сектора, культуры, транспортники. Вручая награды, Михаил Мясникович отметил труд каждого из них.

Михаил Мясникович, премьер-министр республики Беларусь:

Сегодня действительно делается на каждом участке очень многое. Перед нашей страной стоят очень большие задачи, наш валовой внутренний продукт должен увеличиться на 8,5% по сравнению с уровнем прошлого года, должен быть обеспечен рост экспорта на 115,2%.

Каждый из нас должен добавлять в своем профессионализме для того, чтобы экономика и жизнь нашей страны становилась богаче и комфортнее.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союз писателей Беларуси»:

Эти награды вручают в канун Праздника труда. Это символично. Являются новым стимулом для того, чтобы трудиться еще лучше на благо нашей родины.

Лариса Матвеева, заместитель директора гимназии № 1 г. Витебска:

Ежегодно наши дети побеждают на различных этапах республиканских Олимпиад. Среди наших ребят есть победители международных Олимпиад по физике, астрономии, биологии. Секрет в сотрудничестве учитель – ученик. И если это сотрудничество плодотворное, тогда обязательно будет успех.