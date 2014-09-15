«Исламское Государство»: тридцать тысяч боевиков контролируют целые районы Сирии, Ирака и несколько крупных месторождений нефти

Новости Франции. Во Франции прошла международная конференция, посвященная ситуации в Ираке. Основной вопрос, который обсудили главы внешнеполитических ведомств почти 30 стран, – серьезная угроза со стороны радикалов из группировки «Исламское государство». Участники встречи в Париже договорились оказывать властям Ирака серьезную поддержку, в том числе и военную. Однако о каких конкретно мерах военного характера идет речь не уточняется.

«Исламское Государство» действует на территории Сирии и Ирака. Они контролируют целые районы и несколько крупных месторождений нефти. По разным данным, в составе группировки находится более тридцати тысяч боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.