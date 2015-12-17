Все министры иностранных дел Беларуси со времен объявления независимости 17 декабря собрались в МИД

Новости Беларуси. Беларусь за годы независимости сформировала позитивный имидж на мировой арене. Об этом 17 декабря заявил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с молодыми белорусскими дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наша страна вносит значительный вклад в укрепление мировой стабильности и безопасности. И это огромная заслуга всей белорусской дипломатии.

Поговорить о том, как становилось и развивалось белорусское государство, пригласили всех экс-министров иностранных дел суверенной Беларуси. В их числе Петр Кравченко, Владимир Сенько, Иван Антонович, Урал Латыпов, Михаил Хвостов, Сергей Мартынов. Корифеи дипслужбы поделились с молодыми дипломатами своим опытом.

Петр Кравченко, министр иностранных дел Республики Беларусь (1990-1994 гг.):

Нас начинало работать 29 человек в 90-м году. Это были огромнейшие нагрузки, огромнейшие трудности. За четыре года мы подготовили около тысячи международно-правовых актов, договоренностей, соглашений. Именно тогда был заложен фундамент нашей независимости, суверенности. Мы начинали осуществлять дипломатический прорыв в мир. Это было время перестройки, по сути, революции. Мы действовали очень неординарно, романтично. Ошибались, набивали шишки, но мы сражались за Беларусь, за то, чтобы она сегодня гордо и достойно звучала в мире.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы пригласили всех министров иностранных дел независимой Беларуси, чтобы они поделились опытом. И еще одна цель, чтобы сказать им спасибо за их вклад в становление и укрепление нашей государственности на внешнеполитическом, на дипломатическом поприще. Потому что каждый из них внес свою частичку, свой вклад в нашу государственность и в становление нашей державы.

Четверть века назад, когда страна начинала писать свою независимую историю, пришлось начинать с нуля. Сегодня у Беларуси установлены дипломатические отношения со 178 государствами и подписано 4 тысячи международных договоров. В 56 странах наше государство представлено на уровне посольств. За границей также функционируют 12 отделений посольств, 2 постоянных представительства при международных организациях и 10 консульств.