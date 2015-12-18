Новости Беларуси. Беларусь ратифицирует Парижское соглашение по климату в 2016 году. В минувшую субботу на конференции в столице Франции его согласовали представители 196 стран, в том числе и нашей.

Согласно новому пакету документов, который начнет действовать через пять лет, мир должен сократить выбросы парниковых газов. Отдельное внимание уделено и сохранению средней температуры на Земле. Ведь ее повышение – причина природных катаклизмов.

Помимо этого Беларусь с 2020 года будет участвовать в специальных программах, призванных помочь «озеленить» экономику, то есть уменьшить вред, который наносится экологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы получили доступ к финансовым механизмам нового парижского соглашения наравне со всеми другими участниками. 22 апреля 2016 года будет проведено мероприятие, где именно высшие должностные лица государств-участников смогут подписать данное соглашение.