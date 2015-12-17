Президент Беларуси переназначил правительство, новый руководитель только у Минторга

Новости Беларуси. Президент Беларуси назначил состав кабинета министров. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Работу на своих местах продолжат практически все члены правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство изменилось только в Министерстве торговли. Ведомство возглавит Владимир Колтович. До этого он занимал должность советника посланника Республики Беларусь в Российской Федерации.

Состав правительства был сформирован еще до президентских выборов. Об этом накануне говорил глава государства на совещании, где и обсуждали кадровые перестановки в Совете министров. Александр Лукашенко назвал нынешний состав правительства работоспособным, а его деятельность эффективной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Правительство было сформировано до президентских выборов. И уже второй раз, по-моему, мы в истории нашей так поступаем для того, чтобы люди видели, если этого президента избирают, кто будет работать в правительстве. Но тем не менее мы тогда договорились с тогдашним главой Администрации, ныне премьер-министром, что пройдет какое-то время (полгода, чуть больше) и будет возможность и нам посмотреть на работу нового состава. И людям определиться, которые поработают в правительстве. Может, им не понравится, может, они поймут, что не туда попали, и так далее. Поэтому у нас до сих пор существует работоспособное правительство.

Возглавит правительство действующий премьер-министр. По Конституции его кандидатуру должна согласовать Палата представителей. В парламенте премьеру предстоит в ближайшие 2 месяца защищать программу деятельности правительства.