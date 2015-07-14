Инициативную группу Александра Лукашенко в составе 10,5 тысяч человек возглавил Михаил Орда

Новости Беларуси. В Центризбирком начинают поступать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты. Так, 14 июля первой подготовила бумаги на регистрацию в ЦИК инициативная группа Александра Лукашенко. Об этом сообщили в Центризбиркоме Беларуси.

Глава Федерации профсоюзов Михаил Орда стал руководителем инициативной группы. В ее состав вошли около 10,5 тысяч человек, представляющие все регионы страны.

По законодательству, инициативные группы будут собирать подписи в поддержку того или иного кандидата до 21 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимо завериться поддержкой не менее 100 тысяч граждан Беларуси, чтобы выдвиженец получил статус кандидата в Президенты.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Хотел бы отметить, что не имеет значения, какая группа будет зарегистрирована раньше, а какая будет позже зарегистрирована. Потому что вне зависимости от даты регистрации сбор подписей разрешается с 23 июля. То есть если даже какая-то группа будет зарегистрирована 17-го числа, другая – 20-го, третья – 21-го, все равно они должны иметь одинаковые стартовые, по крайней мере временные, условия, чтобы могли собирать подписи на одном и том же промежутке времени. Крайний срок подачи документов для регистрации инициативной группы – пятница 17 июля.