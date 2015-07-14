Сергей Лебедев прокомментировал свое назначение главой Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси

Новости Беларуси. Миссия наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси определилась со своим главой. Им назначен Исполнительный секретарь Содружества Независимых государств Сергей Лебедев. Об этом стало известно на заседании полномочных представителей государств участников СНГ, которое прошло сегодня в Минске. А тем временем новоиспеченный глава этой миссии уже готовится провести ряд важных встреч, чтобы обсудить предстоящую работу по наблюдению за выборами. Необходимо определиться с составом рабочей группы и тем, как будет организована ее деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев:

Мы с благодарностью получили приглашение от руководства Республики Беларусь принять участие в наблюдении за предстоящими 11 октября президентскими выборами. Опыт, который мы уже накопили в республике Беларусь, поможет нам четко организовать работу. Подход сохраняется тот же самый: объективный, непредвзятый, строгое соблюдение законодательства страны наблюдения. Мы стараемся проводить свою работу четко, организованно и не вмешиваться во внутренние дела страны, где ведем наблюдение.

Сотрудничество новостных агентств государства Содружества — еще одна тема встречи. В частности освоение ими новых медиа-технологий.

Разговор зашел и о совместном проекте «Аниа». Работу над этим сайтом и его контентом ведет международная команда журналистов, покрывая информационное пространство от Минска до Бишкека. В этом году проекту исполняется десять лет – за это время он стал авторитетным, и в чем-то даже уникальным медиа-продуктом.