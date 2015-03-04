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Игорь Шуневич встретился с представителями зарубежных структур в преддверии Дня милиции

04 марта 2015 08:11
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Новости Беларуси. Немалую роль в обеспечении безопасности играет сотрудничество с международными организациями. В преддверии Дня милиции министр внутренних дел Беларуси встретился с представителями зарубежных структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При поддержке международного сообщества в нашей стране реализуются десятки проектов в правоохранительной сфере. Среди важнейших направлений - вынужденная миграция, противодействие торговле людьми, незаконному обороту наркотиков, домашнему насилию.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Мы сотрудничаем с рядом таких организаций: и международная организация по миграции, и ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, представительство генерального комиссара и так далее. Спектр сотрудничества самый разнообразный. Это гармонизация нашего национального законодательства. Скажем так, имплементация его в международное конвенционное право, к которому мы уже вплотную приблизились. И в ближайшее время ряд новых законов будет принят именно с учетом международного опыта, международных организаций, их советов и помощи. 

# Игорь Шуневич # Реформа МВД в Беларуси

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