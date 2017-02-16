В 2017 году в Минске реализуют более сорока крупных инвестиционных проектов

Новости Беларуси. Экономика города. Более сорока крупных инвестиционных проектов реализуют в Минске в 2017 году.

Львиная доля приходится на строительство социальных объектов и создание наукоемких предприятий.

Среди них – третья ветка метро, центр художественной гимнастки, стадион «Динамо». В 2016 в экономику Минска привлечен шесть миллиардов долларов иностранного капитала.

Кроме того, из городского бюджета в 2017 году выделили около пяти миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

К слову, в эти дни в Минске объявлен конкурс инвестиционных проектов. Дельным бизнесменам городская власть поможет возместить часть затрат на уплату процентов и льготным кредитованием, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Основное условие, чтобы было прибыльное это предприятие, свои основные должны быть денежные средства. Должна быть доля государства в этом предприятии – менее 49%, то есть даже и с долей государства, ну и малый бизнес – это у нас менее ста рабочих мест.

По итогам 2016 года Минск стал единственным регионом, где число предпринимателей не уменьшилось,

а наоборот увеличилось более чем до 72 тысяч. Малый и средний бизнес сегодня занимает в экономике столицы около 35 %. Ожидается, что к 2020 году эта цифра увеличится до 50.