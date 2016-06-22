Игорь Бузовский: Программа социально-экономического развития выстроена с учетом мнений, позиций огромного количества делегатов

Новости Беларуси. Высшая форма народовластия. Менее двух часов остается до начала работы V Всебелорусского народного собрания. Церемония открытия форума состоится ровно в полдень. С высокой трибуны народного вече с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

Главное политическое событие года широко освещает телеканал СТВ.

Боевой дух, надеюсь. Мы уже сравнили с пчелиным ульем. Все общаются, говорят, обмениваются мнениями. Вам уже что-то предложили?

Игорь Бузовский, делегат V Всебелорусского народного собрания, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Предложения, естественно, поступают, и не только на протяжении сегодняшнего дня, а на протяжении подготовки к Всебелорусскому собранию. Естественно, это было колоссальное количество предложений, которые поступать будут, в том числе, и по линиям, организованным. Через те предложения и письменные, которые, на самом деле, идут и собираются, аккумулируются, в том числе, в идеологическом управлении, вертикали.

Сама по себе форма Всенародного собрания, народного вече. Уже пятое, то самое, когда можно анализировать, правильно мы делаем или не совсем. Оправдала себя эта форма? Эффективно работает?

Игорь Бузовский:

Можно с разных точек зрения подходить к оценке Всебелорусского собрания, но с точки зрения организационной, выстраивания механизмов коммуникации между обществом, гражданами и органами государственной власти, конечно же, это очень эффективный форум, поскольку на протяжении не только двух дней работа проводилась, она проводилась задолго до того, она будет проводиться и после того. Каким образом она будет резюмироваться, это уже другая история. Эта программа социально-экономического развития выстроена с учетом мнений, позиций огромного количества делегатов. Эффективность этой работы будет оценена в том числе через пять лет. Каждое собрание давало определенный результат. Я уверен, что люди понимающие, знающие не только какие-то бытовые вопросы организации взаимодействия между властью и гражданами рядовыми, понимают, насколько это полезно и эффективно. Я надеюсь, что и это Всебелорусское собрание даст позитивные и положительные результаты в этом взаимодействии. Оно очень важно с точки зрения экономики, взаимодействия сегодня государства, экономики, граждан. Это новая стратегия, новые реальности, вызовы, которые мы должны проанализировать. И сегодня это собрание, уверен, поможет в этом.

Коротко, популярно, как эта схема работает? Сегодня делегаты и вы, в том числе, будете обсуждать проект социально-экономического развития. Что дальше?

Игорь Бузовский:

Я хотел бы очередной раз подчеркнуть, что даже фраза о том, что сегодня мы начинаем обсуждать - нет. Обсуждение началось гораздо раньше. Оно началось даже с момента мысли о том, кто поедет на это собрание от коллективов. Естественно, оно продолжается и в этим моменты. И в ходе работы в кулуарах, поскольку общение представителей самых разных сфер нашего общества, экономики, политики, социальной сферы - это уже тоже результат работы, это взаимодействие, перетекание информации, той энергетики, которая есть по всей стране. Резюмирующая бумага, документ, который подведет черту, - это Программа социально-экономического развития. Если мы говорим о каких-то абстрактных подходах, бюрократических, может быть принята на уровне главы государства, Правительства, но такое взаимодействие, диалог позволяет в том числе задуматься над каким-то определенными моментами, которые будут высказываться. Потому что выступления на самом деле и подготовка этих выступлений - это тоже результат серьезнейшей работы.