Лукашенко о Евровидении-2012: Угрохали огромные деньги. Результата никакого

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прокомментировал 28 мая неудачное для страны выступление Беларуси на Евровидении-2012.

Александр Лукашенко:

Надо сделать, если мы в будущем году будем участвовать, хороший номер, взять уникального артиста: не только певца, исполнителя. Чтобы он спел так, что специалисты ахнули! А уж европейская общественность сама себе пусть потом дает оценку за их оценки.

А так мы, действительно, угрохали огромные деньги. Результата никакого.

По-моему, там негативного пиара было немало. Вплоть до драк. Это ненормально вообще. И об этом в стране тоже надо говорить, чтобы все знали.

И, вообще, я думаю, нам надо серьезно изменить подход к этому конкурсу. Это не должно быть делом одного канала и так далее. Что-то должно быть наверху, в Министерстве культуры, надо задействовать оба государственных канала, заработать деньги, заставить, и их вложить. Плюс спонсоры. Вот и все.