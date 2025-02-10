Хисамов: в структурах власти Януковича никакой команды не было – он был уже прозападным политиком

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру:

В структурах той власти, власти Януковича и его «команды», на самом деле никакой команды не было. И Янукович тоже был уже прозападным политиком. И с ним было очень легко разговаривать. А нам, российским, было трудно с ним разговаривать, потому что наши послы, я не буду оценивать их работу, некоторые наши деятели, которые приезжали, они пытались на него воздействовать, но он не реагировал. Вот вы и правильно сказали, он только улыбался. И этот конец был неминуем, потому что эта машина украинской власти, идеология ее уже прогнила к тому моменту. И осталось только там немножко толкнуть, и она рассыпалсь.