Гусман: Если одним словом, вы, Александр Григорьевич, оптимист или пессимист?

Новости Беларуси. Новости Беларуси. 12 июля на полях форума Президент Беларуси встретился с Послом доброй воли ЮНЕСКО, президентом Всемирной ассоциации русской прессы Виталием Игнатенко и ответственным секретарем ассоциации, первым заместителем гендиректора информагентства ТАСС Михаилом Гусманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече речь шла о роли СМИ в современном мире, об инициативах, выдвинутых Беларусью во время летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Александр Лукашенко также дал краткое интервью агентству ТАСС.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы:

Если одним словом, вы, Александр Григорьевич, оптимист или пессимист?