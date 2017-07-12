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Гусман: Если одним словом, вы, Александр Григорьевич, оптимист или пессимист?

12 июля 2017 14:44
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. 12 июля на полях форума Президент Беларуси встретился с Послом доброй воли ЮНЕСКО, президентом Всемирной ассоциации русской прессы Виталием Игнатенко и ответственным секретарем ассоциации, первым заместителем гендиректора информагентства ТАСС Михаилом Гусманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече речь шла о роли СМИ в современном мире, об инициативах, выдвинутых Беларусью во время летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Александр Лукашенко также дал краткое интервью агентству ТАСС.

Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, ответственный секретарь Всемирной ассоциации русской прессы:
Если одним словом, вы, Александр Григорьевич, оптимист или пессимист?

Гусман: Если одним словом, вы, Александр Григорьевич, оптимист или пессимист?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слишком оптимистичным, если честно, сегодня быть оснований нет. Слишком оптимистичным. Но ведь, как Виталий нам говорил только что, процесс пошел. И остановить его будет практически невозможно. Никому.

После нас – меня, Путина – придут же другие люди.

И я думаю, что не дай бог нам после себя оставить тенденцию к ухудшению. Если мы оставим тенденцию к улучшению, придут на этой волне новые люди, которые, может быть, смогут сделать ряд шагов, которые нас объединят и сплотят.

# Интервью Александра Лукашенко # Александр Лукашенко # Фотофакт # Михаил Гусман

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