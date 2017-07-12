Глава государства: От традиционной прессы во многом зависят нравственные и гражданские ориентиры

Александр Лукашенко обратился к присутствующим с приветственным словом. Глава государства напомнил об ответственности журналистов перед аудиторией за каждое слово. Ну а особо важно помнить о весе и значении информации представителям так называемой «классической» журналистики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Средства массовой информации всегда называли четвертой властью. И вы с этим, насколько я знаю, активно соглашались. Но сегодня, учитывая степень их влияния на общество, можно говорить о более значимой роли. Давайте вместе порассуждаем над тем, кто же несет ответственность за происходящее.

Только ли политики и государственные деятели?

Конечно, наделенные полномочиями принимать решения во имя и во благо своих народов в полной мере включены в информационные потоки. Влияние слова и на нас, лидеров государств, огромно. В этой связи на порядок возрастает ответственность за публичное слово и у политика, и у журналиста. Вы, работники СМИ, пишете историю современности, обобщаете явления и события, создаете картину происходящего (или, как часто говорят, картину мира). Именно поэтому колоссальное значение принимают профессионализм и гражданская ответственность людей из сферы масс-медиа.

Конечно, читатель требует сенсаций.

Газеты, телеканалы, интернет-издания особенно в современном мире во многом выживают за счет скандалов, порой ими и организованными. Не слишком ли высокой может оказаться цена такого рода подходов? Профессия журналиста в новых технологических условиях кардинально изменилась. Произошел переход к новой системе создания и распространения информации, гражданской журналистики.

Сейчас в качестве масс-медиа может выступить практически любой человек, обладающий телефоном и выходом в интернет.

Недостоверность, подтасовка фактов, вбрасывание заведомой лжи приводит к искаженному восприятию событий. Постепенно в это вовлекается широкое общественное мнение, и уже не разберешься, где правда, а где вымысел. В этих условиях именно от вас, профессиональных, опытных журналистов, от традиционной прессы во многом зависят нравственные и гражданские ориентиры.