Гуманитарии, медики, производственники: портреты новых сенаторов

Новости Беларуси. Альтернативное мнение бывает очень полезно. В идеале парламент – это зеркало, в котором отражается все многообразие народа страны. Каждый из депутатов буквально – представитель граждан. И законотворчество теперь его основная деятельность. Поэтому другие места работы придется оставить. Здесь по профессии встречают, по делам провожают. А вот совмещать могут – сенаторы. У них – никакого отрыва от производства. И законы, и другая работа. От полей до космических технологий, чтобы депутаты не увлекались бумаготворчеством и шли от жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их руках судьбы молодых специалистов и жизни пациентов. А совсем скоро они будут курировать законопроекты и даже чуть-чуть изменять законы жизни людей. 56 человек со всей республики. Тайным голосованием... выбрали!

Его каждый день расписан по минутам. Да и как по-другому. За сутки здесь рождается до 15 малышей. К таким хорошим показателям идти пришлось не один год.

Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Беларусь находится один из лидеров по доступности медицинской помощи. В мировой рейтинге мы занимаем первое.

В его руках успокаивается даже самый капризный ребенок. Вот и во время интервью никакого намека на детский плач, – уже чуть позже с улыбкой отметят работники центра.

Ей всего 4 часа, но уже богатырь. Целых 4 килограмма! Девочка абсолютно здорова. В свое время Константин Устинович стоял у истоков создания центра. Теперь над улучшением качества медицины работать будет и в верхней палате парламента. Вот такой законотворческий дебют.

Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Мы должны нацелить законотворчество на повышение рождаемости, снижение младенческой, детской смертности, материнской смертности.

Свои владения он знает от А до Я. Как никто другой. Когда-то увлекался историей, теперь вся его жизнь связана с ней. Героической. Белорусской. Последние 4 года Григорий Бысюк – директор мемориального комплекса «Брестская крепость». Пополняет экспозицию и находит уникальные артефакты. Все для белорусских и зарубежных гостей. Выходец из среды культурной уверен: именно в культуре и истории душа Синеокой.

Григорий Бысюк директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Мы много сможем сделать по ремонту, реставрации объектов Брестской крепости.

А вот Анатолий Анюховский будущую работу в парламенте называет многопрофильной. Впрочем, как и свою основную. И здесь у него свои составляющие успеха: объемные показатели, динамика роста и эффективность. Начинал с работы на земле: почвовед, агроном, председатель колхоза... Сегодня возглавляет Толочинский консервный завод. И заверяет: в следующем законотворческом сезоне нужно сделать экономический акцент.

Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода:

Наша Республик Беларусь может быть только за счет экспорта. Производство у нас развито достаточно высоко.

Для нее это не просто коллеги по работе – семья. Причем, с таким вот, женским лицом. Уже пятый год Ирина Старовойтова – ректор Могилевского института развития образования. Теперь же на ее хрупких плечах еще и парламентская работа.

Ирина Старовойтова, ректор Могилевского государственного областного института развития образования:

Это очень большая ответственность.

Высокие каблуки, строгий костюм – настоящий парламентский дресс-код. Готовлюсь, – шутит Ирина. Впрочем, свою работу в верхней палате действительно продумать успела до мелочей. И до важных законопроектов. Как-никак образование должно быть не на всю жизнь, а через всю жизнь. Кстати, для Ирины это уже принцип жизни.

Ирина Старовойтова, ректор Могилевского государственного областного института развития образования:

Система образования – это та структура, которая должна непрерфвно совершенствоваться. В соотвествии с потребностями общества, экономикой.

Кстати, сенаторов-женщин в белорусском парламенте, а точнее в верхней палате, чуть меньше трети. Впрочем, и мировой зачет далеко не в пользу представительниц слабого пола. В среднем 22%. По Европе лидируют Швеция и Финляндия. Белорусская прекрасная треть – результат закономерный.

Алла Веруш, кандидат политических наук, доцент кафедры государственного строительства и управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Психологи проанализировали женский стиль в лидерстве, в управлении. Он говорит о том, что женщины отдают предпочтение стабильности, результативности.

А это еще одна представительница слабой половины верхней палаты парламента. Правда, слабой ее назовешь едва ли. В мужской сельскохозяйственной профессии Нина Железнова не первый год. Начинать пришлось практически с нуля. Помогли «свои университеты». Теперь своими знаниями делиться готова и в рамках своего законотворчества.

Нина Железнова, директор СУП «Озерицкий-Агро»:

Пытанні, якія хвалююць маіх землякоў, маіх каллег, павінны быць пачуты.

Привычный ответ и привычное начало утра еще одного сенатора. Профессор, ректор вуза и хороший кардиолог. Две стороны медицины – практическая и теоретическая – в его карьере бок о бок. Виктор Снежицкий в медицине два десятилетия. В свое время юношескую мечту реализовать удалось: стал врачом-кардиологом. Сегодня свои знания передает начинающим врачам. Будущее молодых специалистов обсуждать планирует и во время парламентских сессий.

Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Развитие событий, веление времени требует и новых подходов в образовании. Мы надеемся, что система образования у нас будет реформироваться.

Самое современное оборудование плюс к выздоровлению пациента. Единственный в регионе специализированный ожоговый центр в новое здание переехал совсем недавно, – рассказывает Олег Иванович. К сожалению, каждый третий пациент здесь – ребенок. Горячий чай, суп, макароны, реже шалость с огнем... Нередко именно беспечность родителей – главная причина травматизма детей. За эти годы Олег Иванович убедился в этом как никто другой. А теперь уже как избранный сенатор отмечает: законы ситуацию могут и должны изменить. Как и поменять законы жизни любителей спиртного.

Олег Ядренцев главный врач Гомельской городской клинической больницы №1:

Назрела необходимость на законодательном уровне повысить ответственность наших граждан, которые получают травы в состоянии алкогольного опьянения.

Многопрофильный, разноплановый... Таким получился обновленный состав верхней палаты. Управленцы и гуманитарии, медики и педагоги, аграрии и производственники... Много и работников сферы культуры.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Год культуры не мог не сказаться. Культура – вещь очень важная в условиях наплыва массовой культуры, в условиях интернатизации образования.

Идеи и предложения. В чем-то инновационные, в чем-то наболевшие... Быть может, именно их будущие законы подкорректируют законы жизни. Как раз это и покажет новый законотворческий сезон.