Медийные персоны, управленцы, бизнесмены: Палата представителей шестого созыва отличается социальным разнообразием

Новости Беларуси. В Беларуси Центризбирком на неделе подвел окончательные итоги выборов в Парламент. Глава ЦИК – Лидия Ермошина – кроме цифр, поделилась также своими наблюдениями за ходом и результатами прошедшей политической кампании. Главные ее черты – большой выбор кандидатов, широкие возможности в выборе мест для агитации и – меньше жалоб. Если сравнивать с данными за 2012 год, то число обращений, поданных в Центризбирком, существенно уменьшилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким же четким и уверенным шагом, как марш на плацу, Сергей Бобриков идет в парламент. Четким – так как знает, чем займется в Овальном зале, уверенным – потому у генерала высокий процент доверия избирателей.

Сергей Бобриков, избранный депутат, начальник Военной академии Республики Беларусь:

На все пикеты я ходил без формы. Меня люди узнавали, особенно там. Где я рядом живу.

И до прихода в парламент он старался дойти до сути каждой проблемы. Из дому на службу и обратно начальник Военной академии – всегда пешком. Поэтому от генеральского взгляда ничего не ускользало.

Сергей Бобриков, избранный депутат, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Наши ребята бегали и играли в футбол, как воробьи в куче пыли. Мы построили там хороший комплекс. Никто не думал, что это будет центр жизни академии.

Отец – курсантам, слуга – Отечеству. Лозунги и призывы генерал не любит. Сподвигать подчиненных старается личным примером. Каждый день генерал на перекладине подтягивается по 10-15 раз. Каждые выходные занимается дачей и строительством. Генеральская форма на Сергее Бобрикове смотрится хорошо благодаря его спортивной форме.

Сергей Бобриков кузницу белорусских офицеров сравнивает с муравейником. Кстати, и они на территории академии огорожены. Площадь альма-матер цвета хаки в пять раз больше Ватикана, а железный порядок здесь даже в мелочах.

Но, несмотря даже на такие фрики, в парламент белорусы выбрали людей дела. Перед тем как полностью уйти с головой в депутатство, парламентарий с генеральской фуражкой хотел бы еще лучше сделать экспозиционный зал «Минский котел». ЗD-диаграмма – это наследство старого музея Великой Отечественной. И здесь будет поставлен, так сказать, дембельский аккорд генерала.

Ее голос вызывает аплодисменты и овации у поклонников, а теперь к Ирине Дорофеевой будут прислушиваться в парламенте и правительстве. Решение культурных вопросов должно пойти как по нотам.

Ирина Дорофеева, избранный депутат, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я об этом всегда думала, как сделать так, чтобы нам, творческим людям не всегда приходилось просить помощи у своего родного министерства, а, может быть, обращаться к меценатам. Я надеюсь, в свое время мы поднимем закон о меценатстве, и он вступил в силу.

Песенное признание в любви к стране и людям Ирины Дорофеевы едва вместилось в четырнадцати музыкальных альбомов. Впереди пусть и законо-, но тоже творчество.

Ирина Дорофеева, избранный депутат, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У каждого свой голос. Я думаю, он принимается. Поэтому самое главное – готовить нужную речь. Люди привыкли к моему голосу, и он должен звучать.

В буквальном смысле услышать в том числе и песни Ирины Дорофеевой белорусам помогает ее коллега по Овальному залу – Людмила Макарина-Кибак. Ее напор и энергия помогли обычной больнице стать РНПЦ отоларингологии с мировыми достижениями. Младенцев с патологиями здесь учат дышать, а глухих детей и взрослых – слышать.

Первого сентября в обычные школы пришло 70 детей. Если бы не старания Макариной-Кибак и ее подопечных, эти мальчишки и девчонки на всю жизнь остались бы инвалидами. Ежегодно в мир звуков здесь возвращают сотни белорусов. А теперь рекомендации известного врача услышат и на самой верхней трибуне народовластия.

Людмила Макарина-Кибак, избранный депутат, директор РНПЦ отоларингологии:

Очень много вопросов, которые хочется решать на более высоком уровне. Это плохослышащие дети, это работа с министерством труда, с министерством образования, это их учеба в школах, учеба в университетах, это их струдоствройство.

Кстати, умеет директор центра и слух восстанавливать, и заставлять прислушиваться к не медицинским проблемам. Свой белый халат новоиспеченный депутат любить сменить на прогулочный костюм. Кандидат медицинских наук заядлый велосипедист.

Лицо нынешнего созыва похорошело. Впервые в овальном зале 38 женщин.

Никакой лирики – только цифры и экономическая целесообразность. Финансовый блок и утверждение бюджета – на плечах Людмилы Добрыниной.

Шестой созыв собрал много представителей среднего и малого бизнеса. Предвидя такой выбор избирателей, законы о малом предпринимательстве готовили депутаты предыдущего корпуса.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Обратить внимание и по снижению кредитных ставок, и реализация конкретных инвестиционных проектов. Это определено и является приоритетным в развитии нашей экономики в последующем периоде.

Людмиле Добрыниной избиратели депутатский мандат продлили второй раз. Всего же с багажом опыта из прошлого созыва и своими вещами в кабинетах Палаты представителей осталось 28 человек. Но в целом парламент заметно помолодел.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Это новая плеяда кадрового резерва для руководящих работников и для нашей страны в целом. Каждый депутат чего-то достиг в жизни. Может принимать законодательные акты с учетом своего опыта и с учетом той системы ценностей, которой он обладает.

В парламенте шестого созывы из 110 депутатов 38 женщин, 16 представителей политических партий. Половина из них коммунисты. На выборах избиратели подержали своими голосами 6 топ-менеджеров крупных госпредприятий, 8 главврачей. В Овальном зале места получили 10 человек от сферы культуры и столько же депутатов в погонах.

Самый молодой парламентарий, олимпийский чемпион и примерный семьянин Александр Богданович уже подготовился к новым стартам четырехлетия. Из большого спорта он отправляется в политический фарватер.

Александр Богданович, избранный депутат, олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европейских игр:

Тренироваться все равно можно. Спорт, видите, последнее время я на себе испытал, что можно быть невиноватым, но тебя будут обвинять. Мы должны этот момент проработать и защитить спортсменов. Чтобы больше никого так не обидели.

Из уст Елены Анисим как вода льется белорусская речь. Известного исследователя языка Коласа в парламент выбрали земляки дзядьки Якуба. Она уроженка тех мест и сама в научном учреждении с именем нашего классика. Поэтому частый гость в доме-музее автора бессмертных строк «Мой родны кут».

Открытость выборов, как в стекле, отражалась в прозрачных урнах, количестве международных и внутренних наблюдателей и даже их местоположении на участке. И при всех этих условиях белорусы выбрали только несколько оппонентов власти из партий, которые раньше не доходили до Овального зала. Парламентское место и у Елены Анисим. Она выступает за интересы творческой и научной белорусскоязычной интеллигенции.

Елена Анисим, избранный депутат, научный сотрудник Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Першае, што буду прапаноўваць, таму што на гэтым настойваюць супрацоўнікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Законы павінны прымацца адразу на дзвюх мовах.

Медийные персоны и успешные управленцы, люди бизнеса и аграрии – шестой созыв отличается не только партийным разнообразием, но и широкой палитрой разных социальных групп. В Овальном зале будут услышаны интересы всех белорусов.

Олег Ефремов, политолог:

Политические партии начинают давать возможность населению выражать свои интересы легальными способами: через участие в политических процессах, в том числе в избирательный кампаниях.

Евгений Пустовой, СТВ:

Шестой созыв бьет все рекорды, в том числе по креативности. Мои коллеги показывают депутатов в разных ипостасях. В том числе на приусадебных участках. Но уже в октябре новые народные избранники отложат в сторону свои интересы, придут сюда, получат мандаты и займутся законотворчеством.