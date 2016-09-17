Политическая карта постсоветского пространства, реформа Содружества, международный терроризм: на саммите СНГ обсудили насущные вопросы

Все меняется в мире и все взаимосвязано – даже озоновая дыра «наша» соединена с дырой над Северным полюсом. И все страны на планете связаны друг с другом – вольно или невольно… Вольно, то есть по собственной воле, 25 лет назад бывшие республики СССР создали Содружество Независимых Государств. Об эффективности СНГ есть разные мнения, но сам факт, что за четверть века не развалилось это объединение о чем-то, да говорит. Президент Лукашенко принял участие в Совете глав государств СНГ – он состоялся вчера в Бишкеке…

Еще раз отвлекусь – так интересно устроена наша память – многие уже, наверно, забыли, что совсем недавно столица Киргизии именовалась не Бишкек, а Фрунзе. Кто-то и вовсе об этом не знал. Выросло уже новое поколение.

И этим тоже измеряется возраст СНГ, а не только сухими формулировками – 25 лет, четверть века… О саммите в Бишкеке о том, что волнует страны юбилейного Содружества рассказывает Юлия Бешанова.

Лидеров стран государств СНГ принимали в юрте под «разноцветным деревом». Именно так переводится название госрезиденции «Ала-Арча». Специально для саммита в Бишкеке построили двухэтажный дом приемов в виде традиционного киргизского жилья. Так что идея многообразия в единстве была выражена в самом месте встречи.

Первыми союзный диалог начали главы внешнеполитических ведомств. Министры обменялись мнениями по актуальным международным вопросам. Еще до начала официальной работы саммита в кабинетах кипели обсуждения. Александр Лукашенко, прилетевший накануне, тет-а-тет встретился с премьер-министром Молдовы. Говорили, во всех смыслах на одном языке. Президент подчеркнул: белорусский рынок открыт для молдавской продукции. Главное условие, чтобы она была качественной и поставлялась в нашу страну без «серых» схем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если нужна помощь в развитии промышленной базы сельского хозяйства, станкостроения, машиностроения, нефтепродукты, нефтехимия. Все, что у нас есть, вы на нас можете рассчитывать абсолютно. При том без всякого бандитизма. Мы не заинтересованы в том, чтобы задирать цены и обирать молдаван. Вы в нашем лице будете всегда иметь надежных друзей.

Официальное открытие саммита откладывалось: рейс Владимира Путина задержался из-за непогоды. Гостей в фойе государственной резиденции встречал лично Президент Кыргызстана. Рукопожатия, объятия – главы государств тепло приветствовали друг друга. Кстати, в Зал конгрессов лидеры Беларуси и Казахстана шли через парк пешком. Уже своим единством лидеры подчеркивали желание сохранить СНГ в качестве полноценной международной организации.

В малом зале конгресс-холла президенты говорили о главном: что представляет собой СНГ спустя 25 лет после создания, кто кому сегодня друг и союзник и как, несмотря на противоречия, налаживать связи с бывшими братскими республиками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо серьезней посмотреть на себя, посмотреть на структуру, посмотреть на вопросы, как-то систематизировать и определиться, по каким направлениям будем работать. В то числе и по кадровому составу. Ч сторонник того, Беларусь выступает за это, что лишнее надо убирать, то, что не работает, потому что изменилось время.

Политическая карта постсоветского пространства стала одним из главных вопросов для обсуждения. Отдельный пункт в повестке – реформа, которая сделала бы объединение современным. Сегодня Содружеству приходится сталкиваться с серьезной конкуренцией других объединений. Все большие экономические обороты набирает Евразийский экономический союз. Но более масштабного межгосударственного форума на постсоветском пространстве еще не придумали. В СНГ входят 11 из бывших 15 союзных республик.

Вадим Боровик, политолог:

Сегодня отказ от такой формы сотрудничества – был бы серьезный просчет. В СНГ мы вышли из одной семьи, у нас общие проблемы. Очень многие вопросы касательно реформы экономики, трансформации национального законодательства, вопросы безопасности, миграции и прочее – у нас общие проблемы.

В повестке саммита – 15 вопросов: весь спектр взаимодействия в экономической, правоохранительной и культурно-гуманитарной сфере. Главы государств также приняли заявление о совместных усилиях по противодействию международному терроризму и наркотрафику. И главная идея содружества, которая была озвучена еще в Беловежской пуще – независимые государства, которые поддерживают тесные связи.

Алмазбек Атамбаев, Президент Кыргызстана:

Я очень надеюсь, что когда-нибудь придет время, когда границы, которые разделили страны СНГ, станут не линиями раздела, а линиями, которые объединяют нас, объединяют нас как братские и дружеские народы.

Всего за 25 лет существования СНГ было проведено почти полсотни саммитов, подписано несколько сотен документов. Один из ключевых – договор о зоне свободной торговли. Это стало очевидно в эпоху санкции в отношении России, когда импортные товары на полках заменили продукты из стран содружества.

Расставаясь, говорили и о новой встрече. В следующем году председательствовать в СНГ будет Россия. Официальный Кишинев от этой роли отказался в связи с проведением в стране президентских выборов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что наконец-то Россия определенно и громко заявит и ответит на те вопросы, которые сегодня стоят в СНГ. Как бы ни было, Россия – ведущее государство, она выступала при создании СНГ как решающий фактор, объединяющий нас. И от этого председательства мы будем ждать многого.

После официальных мероприятий лидеры общались без галстуков. Угощали с местным колоритом – например, было приготовлено 200 килограммов казы –национального блюда из конины. Несмотря на очевидные перемены, которые ожидают содружество уже в самое ближайшее время, неизменным остается союзное гостеприимство.