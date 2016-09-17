Певица, спортсмен, пекарь: кто они – новые персоны парламента

В пятницу Центризбирком озвучил результаты парламентских выборов в Беларуси. Тот случай, когда в стране два состава парламента – нынешние депутаты и сенаторы еще не сложили полномочия, а новые уже избраны, но пока не приступили к новой работе.

Голосовало большинство имеющих на это право – почти 75% белорусов. Высокий для европейской страны результат. К примеру, в один день с нами хорваты избирали парламент – там на избирательные участки пришла только половина – 52% избирателей.

То ли народ у нас более политизированный, то ли обязательные и ответственные люди – не игнорируем гражданский долг. И штрафов у нас нет за неучастие в выборах, как во многих развитых странах мира. Но, видимо, есть ощущение, что можем и способны влиять на жизнь страны – то, что называется демократией.

Спортивный интерес тоже не будем исключать – кто же победит, чей кандидат, Семеныча или тети Маши, решали избиратели? Наши корреспонденты, уже зная результат, знакомят с новыми персонами парламента.

В ее руках был целый мир, но свою судьбу она отдала на откуп миру. Хозяйка замка, живущая в его тени.

Ольга Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

И только летом после пяти, может быть, на полчаса здесь чуть-чуть солнечный свет пробивается сквозь очень толстые стены мирского замка.

Он был главным берестейским пекарем. Теперь ингредиенты его каравая изменятся.

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Параллель – выпекать законы – неправильно, надо не выпекать, а над ними работать.

Путь археолога: из сенаторов в депутаты. И с какой песней по жизни?

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Хіт Марзалюка – мой добры вучань напісаў рэп. Я хачу сказаць, што мая любімая музыка зусім іншая. Я рокер.

Итак, Палата представителей. Созыв шестой. Скрытый смысл этой цифры в нумерологии – служение людям. Здесь же артистизм и подвижность. И вот где, кажется, пазл сложился. Галочка за талант певческий, галочка за спортивные достижения. Певица Дорофеева, гребец Богданович и еще 108 уверенно отмеченных электоратом фамилий профессионалов. Тенденции таковы: количество голосующих остается на прежнем уровне, а вот желающих придать вес своему голосу в парламенте становится все больше.

В широте и масштабе ее диапазона сомнений нет: 22 года заслуженная артистка уверенно держит зрительный зал. Теперь она делится уже своими депутатскими инициативами.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Я буду инициировать законны о меценатстве. Для того, чтобы реализовать проект, нужны начальные средства. Поэтому, чтобы не обращаться всегда в наше родное министерство за помощью, будем обращаться к людям, у которых есть на это возможности.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Каждый третий депутат – это женщина. Как думаете, измениться ли в связи с этим парламент в целом?

Ольга Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Очень много энергичных женщин, которые способны решать задачи, способны достигать многого.

Сама из Брестского района, в депутаты Ольга выдвигалась от Несвижского избирательного округа. Директором Мирского замка – теперь уже парламентарий –проработала чуть больше самого депутатского срока – 4 с половиной года. Говорит, и дальше могла бы, но очень много надо еще успеть.

Ольга Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Совсем недавно мы реализовали проект. Разместили на улицах Мира таблички с современными названиями и историческими. Представьте себе, Мирский замок стоит на улице Красноармейской, 2 – адрес такой. А раньше это была улица Несвижская. Хотя сотрудники музея смеются, что это даже хорошо, что улица не называется Несвижской, потому что искать Мирский замок на улице Несвижской для туристов будет большой проблемой.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Гэта у нас падземны пераход, зараз ідзе рэканструкцыя маста, надзвычай маштабная. І ўзникла ідэя зрабіць яго яшчэ і помникам гісторыка-культурным.

Здесь еще повесят карту с нулевым километром Могилева (она, к слову, уже готова). Таким образом, просто спустившись в переход, можно будет узнать с точностью до метра расположение каждого памятника архитектуры. Такого в Беларуси под землей еще не было.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Гэта ўсё бронешкло, шкло павышанай трываласці, вытрымае любы удар.

Доктор исторических наук, профессор, автор почти полутора сотни научных трудов, в том числе десятка книг. Игорь Марзалюк о работе Парламента знает не понаслышке. Член Совета Республики пятого созыва, в шестом решил избираться в Палату представителей.

Законотворцы нынешнего созыва - публика разноплановая. В Овальном зале соберутся сразу несколько партий. Правда, большинство народных избранников,

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Привычка готовить с детства, научила меня мать. В том числе и различные блюда готовить.

Леонид Брич (он, кстати, представитель Патриотической партии) руководит ведущим предприятием по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Брестском регионе. Рецепт хлеба знает, не один десяток, но куда лучше у хозяина дома получаются из хлеба второго, белорусского – картошки. К слову, именно на опытных управленцев и тех, кто долгое время работал на производстве, и приходится большая доля среди избранных депутатов.

Леонид Брич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Я в своей предвыборной компании говорил и буду максимально отставить позицию, чтобы большую свободу дать частному бизнесу, малому, среднему бизнесу.

Сохранилась в парламенте и преемственность – кредит доверия повторно от избирателей получили сразу 28 человек. Среди них и спикер 5 созыва Владимир Андрейченко. Процент избирателей, проголосовавших за него, к слову максимальный – 86,8%. Он же самый возрастной среди коллег – Андрейченко 67 лет. А вот самых молодых сразу два – в один день и год родились историк Павел Жданович из Гомеля и спортсмен Александр Богданович из Бобруйска.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Я в своем возрасте, объехал столько стран, увидел столько людей, имею столько знакомых и друзей. Общение с ними дало мне жизненный опыт. Конечно, я по сравнению с матерыми политиками буду, но я быстро учусь.

О том, что пойдет в депутаты почетный гражданин Бобруйска, олимпийский чемпион решил после Лондона, тогда же стал собирать команду. А ведь будучи совсем еще маленьким, не мечтал не то чтобы политиком становиться, спортсменом. Теперь, заканчивая карьеру гребца, Александр уверяет: плыть по течению в парламенте не намерен.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Депутатсво приравниваю немножко к спорту, потому что мы тоже отстаиваем интересы народа. Мой округ включает в себя три больших города: Глусск, Осиповичи и Кличев. В каждом городе находятся незаконченные объекты. Люди хотят, чтобы это все закончилось. Допустим, Осиповичи – это больница. В Глусске нужен бассейн людям.

Ольга Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

У меня есть планы, которые как директор, я реализовать не смогла. Но уже имея возможности депутата, я постараюсь это реализовать.

В своей предвыборной кампании Ольга Попко заявила, что знает, как заработать миллиард. А еще, ведь она женщина, и их будет на 9 больше, чем в предыдущем созыве. Среди коллекции известного французского кутюрье рассказывает, дескать, на заседании парламента увидеть изысканную Попко можно будет в нарядах брестских производителей.

Ольга Попко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Я предпочитаю платья, юбки, сарафаны делового стиля. Просто потому что женщины-руководители, принято носить юбки до середины колена, несмотря на то, что мне нравятся джинсы. Джинсы я надеваю очень редко.

А возвращаясь в кабинет взгляд Ольги упадет на сувенирную тарелку, подаренную одной из депутатских делегаций несколько лет назад. Не совпадение ли?!

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

Первая сессия палаты представителей шестого созыва по Конституции должна открыться в течение 30 дней после выборов. А значит не позднее 11 октября все 110 депутатов, включая героев этого сюжета, займут свои места в депутатских креслах, чтобы реализовать запланированное. Что наверняка отразится вот в таких законопроектах.

Яна Шипко, корреспондент:

Ну а прежде, чем законопроект станет законом, он направляется сюда – в верхнюю палату парламента. Дополнительный фильтр. Здесь проект закона могут как развернуть, так и дать ход дальше – на подпись главе государства. Однако, не только право на вето определяет роль сенаторов. А еще и интересы регионов, которые они и представляют в верхней палате парламента.

Сейчас в его ведении все стальные магистрали Гомельщины. В 74-м пришел на железку обычным путейцем. С тех пор их дороги с чыгункай не расходились. Григорий Владимирович готовится представить в сенате родной регион. Кстати, на сессию, шутит, можно и любимым транспортом – до столицы теперь домчит электропоезд.

Григорий Дворак, начальник Гомельского отделения Белорусской железной дороги, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы транзитная страна, транзитная дорога и, конечно, все мы заинтересованы, чтобы по белорусской дороге увеличился транзит перевозок в другие страны.

Вот и в стране Восходящего солнца наш земляк тоже собирается в дорогу. Послу Беларуси в Японии после избрания в сенат дипломатический пост придется оставить. За почти 5 лет в Токио Сергей Рахманов успел белорусско-японские отношения вывести на новый уровень. Так что международные акценты будут звучать и в законотворчестве.

Сергей Рахманов, посол Республики Беларусь в Японии, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Потенциал у нас серьезный. Опыт работы в такой непростой стране как Япония говорит о том, что мы вполне конкурентоспособны. Нам нужно как можно больше вовлекать профессионалов в эту орбиту, как можно больше использовать мировой опыт и адаптировать его к условиям нашей страны.

Проницательный взгляд выдает профессионального адвоката. Один из лучших юристов страны Виктор Чайчиц, заняв место в зале Совета Республики, от адвокатской практики в зале суда отказываться не будет.

Виктор Чайчиц, председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Народу в мудрости не откажешь. Надо прислушиваться к гражданам на местах и именно от них черпать информации, как работают законы. Надо как можно проще писать законы, чтобы они были более понятны для простого человека.

Почему опоздала автолавка, как заказать дров или сена. В такой свойской беседе с бабушками выясняется: сенатор Радоман в курсе всех проблем. Руководитель одного из самых крупных и успешных хозяйств Николай Радоман законотворчеством в сенате будет заниматься уже второй созыв. А вот встать с первыми петухами и успеть обойти фермы – построены, кстати, по его проекту – личный закон.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Ни одного кола, где бы сам не участвовал в тех или других вопросах. Такая пословица: где родился, там пригодился.

С таким опытом в агросфере он точно знает, какие законы назрели, да и цену каждому колоску.

Николай Радоман, председатель СПК «Агрокомбинат Снов», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Знаем чаяния и потребности наших людей, именно сельских жителей, поэтому, конечно, мы будем по возможности доносить это и членам правительства, и депутатам.

Качество жизни на селе – главное, на что обращает внимание в законопроектах. Амбулатория, крытый бассейн, многоквартирные или усадебного типа дома. Все построили за последние годы. Да и в родной вёске Николая Вячеславовича молодежь жить стремится.

А вот и та, чей нелегкий труд доярки вдохновил выбрать сельхозвуз. Мама Людмила Николаевна первой поздравила с избранием в сенат.

Авторитетные промышленники, аграрии, ученые, врачи вместе с нашими героями верхнюю палату займут еще 52 сенатора по 8 человек от каждого региона, еще 8 назначит Президент.