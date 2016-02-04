ВВС Беларуси предварительно договорились с Россией о приобретении Су-30

Новости Беларуси. Военно-воздушные силы Беларуси на шаг ближе к обновлению авиапарка. С российской стороной достигнута предварительная договоренность о приобретении многоцелевых истребителей Су-30. Они призваны сменить находящихся ныне на вооружении наших ВВС 29-е МиГи.

Рокировка самолетов позволит увеличить возможности по уничтожению воздушных целей. Кроме того, благодаря таким машинам боевые задачи можно будет выполнять с любого аэродрома страны.

К слову, ремонт и сопровождение Су-30 в Беларуси уже освоили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.