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ВВС Беларуси предварительно договорились с Россией о приобретении Су-30

04 февраля 2016 06:18
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Новости Беларуси. Военно-воздушные силы Беларуси на шаг ближе к обновлению авиапарка. С российской стороной достигнута предварительная договоренность о приобретении многоцелевых истребителей Су-30. Они призваны сменить находящихся ныне на вооружении наших ВВС 29-е МиГи.

Рокировка самолетов позволит увеличить возможности по уничтожению воздушных целей. Кроме того, благодаря таким машинам боевые задачи можно будет выполнять с любого аэродрома страны.

К слову, ремонт и сопровождение Су-30 в Беларуси уже освоили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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