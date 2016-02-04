Ирак строит защитную стену от боевиков ИГИЛ вокруг Багдада

Новости Ирака. Бетонную стену возведут вокруг столицы Ирака – Багдада. Мера призвана защитить многотысячный город от нападений боевиков террористической группировки «Исламское государство». Уже ведутся подготовительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый этап строительства будет проводиться в 30-и километрах к западу от Багдада. Это позволит отделить столицу Ирака от города Эль-Фалуджа, находящегося на данный момент под контролем боевиков «Исламского государства».

Данный барьер является своего рода ответом на действия экстремистов в Багдаде в середине января. Тогда боевики у здания торгового центра сначала подорвали автомобиль, а затем открыли огонь по посетителям. После чего оставшихся в живых взяли в заложники. Жертвами атаки стали около 20 человек.