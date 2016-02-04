Прямой эфир

Ирак строит защитную стену от боевиков ИГИЛ вокруг Багдада

04 февраля 2016 06:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирака. Бетонную стену возведут вокруг столицы Ирака – Багдада. Мера призвана защитить многотысячный город от нападений боевиков террористической группировки «Исламское государство». Уже ведутся подготовительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый этап строительства будет проводиться в 30-и километрах к западу от Багдада. Это позволит отделить столицу Ирака от города Эль-Фалуджа, находящегося на данный момент под контролем боевиков «Исламского государства».

Данный барьер является своего рода ответом на действия экстремистов в Багдаде в середине января. Тогда боевики у здания торгового центра сначала подорвали автомобиль, а затем открыли огонь по посетителям. После чего оставшихся в живых взяли в заложники. Жертвами атаки стали около 20 человек.

# Исламское Государство

Другие новости рубрики

Все новости
Южная Корея потребовала от Северной отказаться от планов запустить в космос спутник
03 февраля 2016 14:04

Южная Корея потребовала от Северной отказаться от планов запустить в космос спутник

Госпрограмму развития аграрного бизнеса в Беларуси до 2020 года рассмотрели в Правительстве
02 февраля 2016 16:57

Госпрограмму развития аграрного бизнеса в Беларуси до 2020 года рассмотрели в Правительстве

Актуальные вопросы белорусско-германских отношений обсудили в МИД Беларуси
02 февраля 2016 13:42

Актуальные вопросы белорусско-германских отношений обсудили в МИД Беларуси