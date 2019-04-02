Григорий Рапота о Союзном государстве: «Брака без взаимного желания не бывает»

Союзное государство Беларуси и России. Год рождения – 1999-ый. Но начинается всё гораздо раньше, отметили в фильме «Знак равенства».
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Не будем углубляться в предысторию, а попытаемся понять, как сегодня обстоят дела в нашей многомиллионной семье.
Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства:
Это же добровольный союз. Российская Федерация почему-то захотела этого. Республика Беларусь почему-то захотела этого. Вообще, брака без взаимного желания не бывает. Значит, каждый имеет свой интерес, видит свой интерес в таком союзе. Это нормально. Видит удовлетворение своего интереса в таком союзе. Дальше замысел какой – создать такую обстановку, чтобы граждане России не чувствовали себя иностранцами в Беларуси, а белорусы не чувствовали себя иностранцами в РФ. Вообще, я думаю, это – самая такая благородная цель любого интеграционного процесса.