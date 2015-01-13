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Григорий Иоффе, профессор из США: Отношение к Беларуси на Западе постепенно меняется

13 января 2015 13:16
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Новости Беларуси. Отношение к Беларуси на Западе постепенно меняется. Такое мнение 13 января высказал профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе. Американский эксперт презентовал в Минске книгу о Беларуси. Она создана, в том числе по материалам интервью с белорусским президентом. Пообщаться с аналитиком и публицистом из США смогли слушатели Академии управления.

Последние 15 лет Иоффе изучал все, что происходит в Беларуси.

Чтобы объективно рассказать о Беларуси, пришлось разобраться с ярлыками, которые часто навешивают на страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США):
Я должен констатировать с грустью, что уровень узнаваемости Республики Беларусь пока не очень высокий в США. Но тенденция хорошая. Например, миротворческие инициативы, которые были выдвинуты президентом, встречи в минском формате по разрешению этого жуткого кризиса. Постепенное осознание политически активными и мыслящими людьми, что Беларусь является островком стабильности не в каком-то клишированном и пропагандистском смысле, а в реальном.     

# Международное сотрудничество # Беларусь-США # Григорий Иоффе

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