Григорий Иоффе, профессор из США: Отношение к Беларуси на Западе постепенно меняется

Новости Беларуси. Отношение к Беларуси на Западе постепенно меняется. Такое мнение 13 января высказал профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе. Американский эксперт презентовал в Минске книгу о Беларуси. Она создана, в том числе по материалам интервью с белорусским президентом. Пообщаться с аналитиком и публицистом из США смогли слушатели Академии управления.

Последние 15 лет Иоффе изучал все, что происходит в Беларуси.

Чтобы объективно рассказать о Беларуси, пришлось разобраться с ярлыками, которые часто навешивают на страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Иоффе, профессор Рэдфордского университета (США):

Я должен констатировать с грустью, что уровень узнаваемости Республики Беларусь пока не очень высокий в США. Но тенденция хорошая. Например, миротворческие инициативы, которые были выдвинуты президентом, встречи в минском формате по разрешению этого жуткого кризиса. Постепенное осознание политически активными и мыслящими людьми, что Беларусь является островком стабильности не в каком-то клишированном и пропагандистском смысле, а в реальном.