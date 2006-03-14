Граждане Беларуси, находящиеся в Эстонии и Литве, могут проголосовать досрочно

В Эстонии на выборах Президента Беларуси проголосуют свыше 400 человек. Участок по проведению президентских выборов расположился в здании Генерального консульства в Таллинне.Здесь же размещается избирательная комиссия. В Литве также началось досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Для граждан Беларуси действует избирательный участок в Вильнюсе, в здании белорусского посольства. Пока неизвестно, сколько граждан Беларуси собираются голосовать в Вильнюсе. Но свой гражданский долг могут выполнить все постоянно проживающие или временно находящиеся в Литве белорусы.