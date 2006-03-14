В Беларуси начинается досрочное голосование

Избирательные участки по выборам Президента Республики Беларусь с 14 по 18 марта будут работать с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 часов.Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик. Любой гражданин, обладающий избирательным правом, может прийти на участок и проголосовать досрочно. Сделать это можно лишь на избирательном участке, куда уже доставлены бюллетени. Урна же для них будет круглосуточно охраняться сотрудниками правоохранительных органов.

Не будут работать в ходе досрочного голосования только те участки, которые создаются в закрытых лечебных учреждениях, где списки избирателей формируются за два дня до голосования. Общее количество участков для голосования составляет 6 585 и 41 участок - за пределами страны.

Все избирательные комиссии провели генеральную проверку готовности к предстоящему событию. Была смоделирована ситуация виртуального голосования и проверена цепочка распространения информации: от участковых комиссий через территориальные в Центризбирком. В участки для голосования доставлены избирательные бюллетени. С момента поступления этих документов помещения взяты под охрану милиции.