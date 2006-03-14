Александр Лукашенко посетил станцию приема космической информации

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сегодня Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук и научно-инженерное республиканское унитарное предприятие "Геоинформационные системы" НАН. Глава государства , как сообщает БелТА, ознакомился с работой станции приема космической информации, которая входит в Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли (БКСДЗ).Президент осмотрел антенную систему ТНА-9ПБ, посетил аппаратную по приему и обработке космической информации. Глава государства ознакомился с работой комплекса аппаратно-программных средств станции приема космической информации. Ему были продемонстрированы основные этапы управления антенной, приема и обработки информации. Уникальность Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли заключается в том, что, наряду с созданием космического сегмента (изготовлением Белорусского космического аппарата), создается наземная инфраструктура обеспечения космической информацией пользователей, разрабатываются практические технологии решения конкретных народнохозяйственных задач. В частности, глава государства проинформирован об отработке технологий контроля за паводковой ситуацией с помощью спутниковой системы, мониторинга пожарной ситуации не только в стране, но и за ее пределами. Работа станции приема информации позволит получать из космоса снимки Земли разрешением до 2 м. В настоящее время мы не имеем широкого доступа к таким данным по причине их высокой стоимости. Космические снимки позволят обновить топографические карты, а также послужат основой для проведения масштабного анализа в различных отраслях народного хозяйства. Кроме того, БКСДЗ изначально ориентирована на интеграцию с уже существующей космической инфраструктурой России, что снижает финансовые расходы на создание системы.