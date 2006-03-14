Миссия наблюдателей от СНГ обнародует обстановку по выборам в Беларуси

Заявление по результатам наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента Беларуси миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств обнародует 20 марта. Об этом сообщил руководитель штаба миссии Асан Кожаков. В документе будет сделан подробный анализ и дана оценка белорусского избирательного законодательства, а также сложившейся на момент выборов внутриполитической ситуации в республике. Асан Кожаков также сообщил, что на сегодняшний день все долгосрочные наблюдатели от СНГ находятся в регионах Беларуси, где посещают избирательные участки, проводят встречи с руководством территориальных избирательных комиссий и представителями других организаций наблюдателей. С 16 марта к этой же работе приступают и краткосрочные наблюдатели от Содружества. Ожидается прибытие и главы миссии наблюдателей от СНГ, исполнительного секретаря Содружества Владимира Рушайло, который посетит Гродненскую, Гомельскую, Могилевскую и Минскую области.