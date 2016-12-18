Государства Катар отмечает 18 декабря Национальный день: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Катара. Парады, концерты и небывалой красоты фейерверк. Государства Катар отмечает Национальный день. Он установлен в пять о событиях, произошедших 18 декабря в конце XIX века. Шейх Джассим бен Мухаммед бен Тани стал преемником своего отца в качестве лидера племен Катара. Эта династия продолжает правление в одном из богатейших государств мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Катара и его народ с Национальным днем поздравил Президент Беларуси. В частности Александр Лукашенко подчеркнул: «После успешного визита в вашу прекрасную страну у меня нет сомнений в том, что в скором времени мы сделаем все возможное для активизации и расширения плодотворного белорусско-катарского сотрудничества. Надеюсь, что традиции дружбы и взаимного уважения между Беларусью и Катаром будут и в дальнейшем способствовать развитию прочных связей во всех отраслях», – говорится в поздравлении.