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Сергей Лебедев: идет спокойная, хорошо организованная избирательная кампания

11 сентября 2016 12:44
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Новости Беларуси. Пристально следят за ходом голосования и многочисленные международные наблюдатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты, представляющие различные миссии, делятся впечатлениями от увиденного и сходятся в одном: выборы проходят организовано, а позитивную обстановку на участках просто нельзя не отметить.

Рашид Алимов, глава миссии наблюдателей от Шанхайской Организации Сотрудничества:
Сегодня с раннего утра я посетил шесть участков. Мне удалось увидеть самое главное и почувствовать – настроение людей, избирателей в Минске все-таки отражает общее настроение, которое царит в белорусском обществе. Это настроение можно, наверное, сформулировать таким образом: мы видим свою страну процветающую, стабильную, а людей – счастливыми. Это самое главное.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств:
Не скрою, с удовлетворением мы сегодня обменялись мнениями. Впечатления позитивные. Идет спокойная, хорошо организованная избирательная кампания. На большинстве участков царит праздничная атмосфера. Контактируем с западными наблюдателями. На нескольких участках мы встретились с наблюдателями от ОБСЕ. И нас радует, что и у них тоже впечатления позитивные.

# Выборы-2019 # Сергей Лебедев

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