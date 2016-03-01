Президент Беларуси обозначил приоритеты в сотрудничестве с Китаем в интервью главному телеканалу КНР

Новости Беларуси. Экономический пояс Шелкового пути - великая идея во имя объединения и созидания. О значимости индустриального парка «Великий камень» и не только в большом интервью главному телеканалу Китая рассказал 1 марта Президент Беларуси. В чем еще Александр Лукашенко видит перспективы сотрудничества с Азией? И на какие сферы сделают две страны акцент в ближайшее время?

Документалист и телевизионщик Лу Чжиган известен своими фильмами о масштабных проектах. Например, про Великий китайский канал. Астронавты, одно время, глядя в иллюминатор, ошибочно принимали водную артерию за Великую китайскую стену. Лу Чжиган четыре года работал над фильмом о морском пути, протяженностью в 1800 км. Однако в Беларусь его привели съемки новой ленты о еще более крупном проекте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Одни пояс, один путь» - так называется новая работа, которая выйдет в эфир китайского телевидения в июне. Фильм о глобальном экономическом проекте, охватывающим несколько десятков стран и соединяющий Азию и Европу. Так называемый новый «Шелковый путь». Технопарк «Великий камень», строящийся в 25 км от Минска, - важное звено этой трансконтинентальной магистрали.

Лу Чжиган, режиссер и исполнительный продюсер документальных фильмов телеканала «Наука и образование «Центрального телевидения Китая»:

Руководитель КНР Си Цзиньпин называл данный проект «жемчужиной экономического пояса шелкового пути». Какие у вас ожидания от строительства китайско-белорусского индустриального парка?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ожидаем (и уже начали осуществлять эту идею) самых серьезных инвестиций в этот проект на территории Беларуси. Наше с Си Цзиньпином жесткое требование – здесь должны быть созданы предприятия, выпускающие продукцию нового поколения. Почему? Надо понимать, что Беларусь в центре Европы, а Европа, Европейский союз – это высокотехнологичный союз. Создавать здесь продукцию прошлого века и пытаться потом ее продать на этих рынках бесперспективно. Поэтому нужно создавать очень хорошего уровня продукцию, чтобы здесь ее реализовывать. Согласитесь, что Беларусь как никакая другая страна к этому готова и подходит для этого. Мы имеем очень разветвленную инфраструктуру. Особенно железные дороги, автомобильные, воздушный транспорт. Здесь средоточие, здесь перекресток всех этих путей, отсюда товары могут поставляться (произведенные здесь и реализуемые товары Китайской Народной Республики, Беларуси и других государств), могут реализовываться как на Юг, так на Север, на Запад, на Восток, имею в виду пространство Содружества Независимых Государств (СНГ). И имея здесь Евразийский экономический союз с очень тесными связями.

По расчетам специалистов Беларусь, развивая технопарк «Великий камень», помимо доступа к новым технологиям, может увеличить ВВП. От 25 до 50%. Создать минимум десятки тысяч новых рабочих мест. Экономический пояс шелкового пути – это, с одной стороны, ускоренный путь товаров к рынкам. В среднем время доставки сократится вдвое. С другой - локомотив развития. Точки на его пути – новые очаги экономического роста. Азия сегодня - центр мировой экономики. Львиная доля товаров производится там. А Беларусь - на перекрестке путей. Одно окно выходит на Запад, другое – на Восток.

Лу Чжиган, режиссер и исполнительный продюсер документальных фильмов телеканала «Наука и образование «Центрального телевидения Китая»:

В каких сферах надо активизировать содействие для достижения общих целей?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, создавая вот этот промышленный кластер, не допустить создания неких разделительных барьеров. Но мы это учитывали изначально. И, учитывая это, мы заявили о том, что наш проект открыт для всех, он не направлен против кого бы то ни было. Величие этого проекта – в великой идее объединения. Объединения экономического, торгового. А следом за этим обязательно придет единение культур, идей и людей. Вот это величие этого проекта.

Очертания будущего «Великого камня можно было оценить на белорусско-китайском межрегиональном форуме». Когда в Минск приехало более 160 крупных китайских компаний. Среди отечественных разработок было представлено все. От картофеля до космических аппаратов. Каждые полчаса за двое суток мероприятия подписывался примерно один договор. «Великий камень» – это самый масштабный проект по привлечению в Беларусь прямых инвестиций из КНР.

В мире существует десятки китайских индустриальных парков. Но в Европе пока ни одного. «Великий камень» под Минском будет первым. В этом свете технопарк, пожалуй, действительно станет «жемчужиной нового шелкового пути».